Mit Elton habe er sehr viel gemeinsam, ließ Donovan Aston zu Beginn des Abends im Schlosspark in Rockenhausen augenzwinkernd sein Publikum wissen. Er führte mit Humor durch den Abend mit Live-Piano und Liedern von Elton John. Anschließend wurde im Open-Air-Kino „Rocket man“ gezeigt, die Filmbiografie des großen Popmusikers.

Eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn hörte der teilweise heftige Regen auf, und Donovan Aston konnte sich pünktlich an den Flügel setzen. Ohne Bühnenshow oder Begleitband trug er Elton Johns Lieder mit eigener brillanter Klavierbegleitung vor. Dass er eine ganz spezielle Verbindung zu dem großen Künstler hat, machte Aston auf humorvolle Weise deutlich. „Elton und ich haben viel gemeinsam“, moderiert der Brite, der in der Pfalz lebt. „Wir sind beide Engländer, spielen Klavier, singen und sind beide studierte Musiker. Sie merken, er macht mir alles nach“, sagte er augenzwinkernd. Doch es gebe auch Unterschiede: „Ich bin auch ein riesiger Fußballfan, aber Elton hat einen Club gekauft, ich für meinen Verein nur ein Trikot. Ich bin ein Fan von ihm, aber wahrscheinlich ist er kein Fan von mir.“

Ein Meister der hohen Töne

Mit dem ersten Lied brachte er die große Lebenssehnsucht des Originals nahe: „Don’t let the sun go down on me“ – und holte dann das Publikum mit dem „Sad Song“ wieder zurück: „Wenn ich zu viele Balladen spiele, seid ihr am Ende alle eingeschlafen.“ Immer wieder gelang es Aston, den Spannungsbogen zu halten, Höhepunkte einzubauen, mit Worten oder Refrains. Wie nahe er ans Original heranreicht, merkt man am Vortrag von Elton Johns erstem großen Hit von 1970 „Your Song“. Schließlich musste er nicht wie sein Vorbild eine Kehlkopfoperation mit 40 Jahren überstehen und danach das Singen neu lernen.

Und Aston meisterte auch sehr hohe Töne. Seine Beziehung zu „Good bye, yellow brick road“, erklärt er wieder humorvoll: „Es gibt ein Lied, in dem Elton sehr hoch singt, es klingt wie Micky Mouse. Ich war skeptisch, ob er das wirklich gesungen hat. Aber ich habe auf einer DVD die Studioaufnahme gesehen, er singt es tatsächlich. Und ich werde jetzt versuchen, das zu imitieren. Ich wünsche euch viel Glück beim Zuhören.“ Nach dieser Einleitung war die Aufmerksamkeit der Zuhörer besonders groß. Sie erlebten Aston virtuos und ausdrucksstark.

Was die können, kann ich auch

Den Filmsong „Circle of Life“ aus „König der Löwen“ ließ Aston zur Hymne werden. Sein Kommentar sorgte dann für Heiterkeit: „Mit so schönen Liedern kann man nicht falsch machen, außer falsch spielen“. „Don’t go breaking my heart“, habe Elton John im Duett mit Ed Sheeran gesungen. „Ich traute mich zunächst nicht, das alleine zu singen, sagte mir aber dann, was die können, kann ich auch. Heute Abend hören Sie es also alleine von mir.“ Und das in einer sehr flotten Version mit starker rhythmischer Klavierbegleitung.

„Freunde baten mich, ,Sacrifice’ zu ihrer Hochzeit zu singen. Stellen sie sich vor, wir gehen heiraten, und ich singe für euch.“ Diesen Song trug er besonders gefühlvoll vor. Mit einem Auftritt ohne Pause hielt er den Sog der besonderen Stimmung, die Johns Balladen haben. Genauso wie mit „Crocodile Rock“ in der rasanten Temposteigerung und dem Klavierglissando. Nicht zum ersten Mal klatschte das Publikum rhythmisch mit und folgte Astons Einladung, das „Lalala“ ohne ihn zu singen. Das klappte auch mit „Yeah, yeah, yeah“ in „I’m still standing“. Mit der Zugabe „Candle in the Wind“ entließ er die begeisterten Zuschauer in den zweiten Teil des Abends.

Eine hervorragende Idee des Veranstalters, die Filmbiografie „Rocket man“ im Anschluss zu zeigen. Die Zuhörer waren im Konzert eingetaucht in die musikalische Welt Elton Johns und erfuhren nun den Hintergrund dazu. Zu erfahren, wie stark die Lieder aus dem Konzert mit Eltons Johns Lebensgeschichte verwoben sind und welche Bedeutung sie für ihn hatten, machte die musikalischen Eindrücke des Abends noch tiefer.