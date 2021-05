Die Lage hat sich mittlerweile wieder beruhigt, schätzt Margarete Hennek die Lage in ihrem Ramosa-Markt ein. Es ist auch dort alles wegen der Corona-Krise ein bisschen anders. Das zeigen schon der Desinfektionsspender am Eingang und die rosafarbenen Mundschutze, die die Inhaberin und ihre Mitarbeiterinnen jetzt tragen.

Die ersten 14 Tage der Krise sei die Frequenz der Kunden enorm angestiegen, erzählt Ramosa-Markt-Inhaberin Margarete Hennek. „Sie ist quasi explodiert, zwei Wochen lang, mittlerweile hat sich aber alles wieder eingependelt, wir sind auf unserem üblichen Level angekommen“, sagt die Geschäftsfrau, die früher bei Schlecker beschäftigt war und manche Krise bewältigt hat.

Es wird auf Regionalität gesetzt

Seit rund sieben Jahren gibt es den Ramosa-Markt, der das komplette Grundbedürfnis der Ramser Bevölkerung abzudecken versucht. „Wir führen Lebensmittel, täglich frische Backwaren, Fleisch und Wurst, Drogerieartikel, Obst und Gemüse sowie auch Tabakwaren. Wir können nicht alles vorrätig halten, aber auf Bestellung können wir jeden Artikel liefern“, erklärt Hennek. Sie setzt auf regionale Partner: Fleisch und Wurst kommen von der Metzgerei Noll aus Hertlingshausen, Brot und Teilchen vom Bäcker Wolfgang Schmidt aus Dreisen, Teile des Obstes stammen von Anbietern aus gesamten Pfalz. Wein von Jörg Bayer vom Weingut Martinspforte in Einselthum ist ebenfalls in den Regalen zu finden.

Das alles war in den ersten Tagen der Krise enorm gefragt. „Insgesamt haben wir gemerkt, dass die Ramser, aber auch Bewohner aus Nachbargemeinden, uns gezielt angesteuert haben. Teils auch, um größeren Menschenmengen auszuweichen. Lange Warteschlangen haben sich nicht gebildet“, sagt Hennek, die aber eine Veränderung in der Kundenstruktur und in der durchschnittlichen Frequenz bemerkt hat. „Jetzt kommen beispielsweise kaum Kinder oder Jugendliche allein ins Geschäft. Das war vor der Krise anders. Außerdem haben sich bisher übliche Stoßzeiten, die vor der Krise meist zwischen 10 und 11 Uhr sowie zwischen 16 und 17 Uhr lagen, aufgelöst. Die Kunden kommen gleichmäßig über den gesamten Tag verteilt ins Geschäft.“ Hennek führt das darauf zurück, dass der Ramosa-Markt durchgehend von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Anfängliche Panik ist vorbei

Der Krisenmodus sei im Denken der Menschen zur Normalität geworden, die anfängliche Panik beim Einkauf sei nicht mehr zur spüren, wobei alle Kunden auf die Einhaltung geltender Regeln achten. Wie alle Anbieter hat Hennek sofort die Nachfrage nach Toilettenpapier gespürt, aber auch entsprechend reagiert. „Wir haben unsere Kunden um Rücksichtnahme gebeten, von Anfang an die Abgabe reguliert. Das auch vor dem Hintergrund, dass die Warenströme in den ersten Tagen nicht gegeben waren.“

Selbst jetzt sei noch nicht wieder alles so zu bekommen wie vor der Corona-Krise. Als Beispiel nennt die Geschäftsfrau Hefe. „Die Leute bunkern das wohl weniger. Ich habe vielmehr das Empfinden, dass die Menschen jetzt Zeit haben für Dinge, die sie sonst nicht machen konnten wie beispielsweise Backen. Auch dafür, Kinder zu beschäftigten, sei eine Backaktion geeignet. Manche Kunden backen jetzt selbst Brot, wie Hennek mittlerweile weiß.

Keine Kurzarbeit fürs Personal

Verluste muss die Geschäftsfrau als systemrelevante Anbieterin nicht hinnehmen, Kurzarbeit für die drei Mitarbeiterinnen gab es nicht. Im Umkehrschluss war der kurzzeitige Ansturm aber auch keine enorme Ausweitung der Umsätze, sagt Hennek, die außer Desinfektion, Abstandsregeln und dem Tragen der Gesichtsmasken keine große Auswirkungen der Krise im Ramosa-Markt spürt. „Die Masken behalten wir bei, bis zur Normalität zurückgekehrt werden kann, weniger zum Selbstschutz, vielmehr zum Schutz der Kunden“, sagt Hennek. Deren Reaktionen seien unterschiedlich, aber mittlerweile nehme die Zahl der Maskenträger zu.

Alle Kunden akzeptieren die Desinfektionspflicht am Eingang, halten sich an die begrenzten Zutrittszahlen für das Geschäft und Abstand, lobt sie. „Gefreut hat mich, dass manche Kunden uns beispielsweise Masken genäht und geschenkt haben. Oder die Frau, die uns als Dank für unseren Einsatz selbstgemachte Windbeutel vorbeigebracht hat.“ Auch wenn mittlerweile die Normalität ein Stück weit zurückkehrt, spürt Hennek insgesamt eine deutlich höher Wertschätzung ihres Geschäfts in Ramsen.