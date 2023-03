Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der perfekte Platz, um die (Abend-) Sonne einzufangen: der Bürgergarten in der Ortsgemeinde Dreisen. Einen richtigen offiziellen Namen hat er nicht, er wird aber von den Bewohnern und Besuchern so genannt und deshalb hat sich „Bürgergarten“ sozusagen eingebürgert. Mit ehrenamtlichem Engagement wurde in der Nähe des Marktplatzes ein Ort geschaffen, an dem man zusammenkommen und entspannen kann.

Alles begann Ende 2018. „Es war kalt, ungemütlich“, sind sich Kathrin Molter, Ortsbürgermeisterin, und Simone Herold, zweite Beigeordnete, einig. Die beiden sind zusammen