Kickboxen: Das Martial Arts Sports Center, das Marcel Ritter Anfang des Jahres in Grünstadt eröffnet hat, ist nun Landesstützpunkt des Kickbox-Verbandes WAKO. Dies bedeutet: Hier wird die rheinland-pfälzische Landesmannschaft trainieren. Landestrainer ist auch Sven Mager, der eine Kickbox-Schule in Kirchheimbolanden leitet. Nicht nur die Kinder stehen hier im Mittelpunkt, auch die Eltern bekommen so einiges geboten.

Stolz steht Marcel Ritter auf der Empore seiner neuen Trainingshalle. Er ist nun Landestrainer und coacht die Landesauswahl Pointfighting. Das ist eine Kickbox-Disziplin, bei der es laut WAKO darauf ankommt, „definierte Punkte durch kontrollierte, erlaubte Techniken mit Schnelligkeit, Agilität und Fokus zu erzielen“. Ritter macht das nicht alleine. Schon vorher hatte er sich mit Sven Mager zusammengeschlossen, der eine Kickbox-Schule in Kirchheimbolanden leitet und nun ebenfalls Landestrainer ist. Die beiden haben das Material Arts Team Pfalz gegründet, mit dem sie gemeinsam mit Schülern beider Schulen bei Wettkämpfen antreten. Zur Landesauswahl gehören neben vielen eigenen Kickboxern auch Sportler aus dem Norden von Rheinland-Pfalz.

Die neue Halle, in der die Kickboxer künftig trainieren werden, ist größtenteils im Industrial-Stil gehalten: Viel Beton, Metallrohre in Kombination mit Holz. Auf der Empore in der oberen Etage stehen Ledersofas, auf die sich die Eltern setzen können, während ihre Kinder unten trainieren – wenn sie wollen. Denn es gibt noch ein anderes Angebot, das die Eltern während des Trainings ihrer Kinder nutzen können: Im Fitnessraum der Kampfkunstschule stehen Geräte für alle Muskelgruppen und Ausdauergeräte. Eigentlich sind diese für die Jugendlichen des Martial Arts Sports Center gedacht, die hier zusätzlich zum Kickbox-Training auch noch ihre Fitness verbessern können. Doch während des Trainings können Eltern das auch kostenlos nutzen, sagt Ritter.

Physiotherapie im ersten Stock

Wenn man unten im Raum steht, bemerkt man nicht sofort, dass oben noch eine Empore ist. Dies sei Absicht, sagt Ritter. So seien die Kinder, die unten trainieren, konzentriert und würden nicht von den Eltern abgelenkt. Und trotzdem haben diese die Chance, beim Training zuzuschauen – nur eben als unbeteiligte Zuschauer.

Neben der großen Halle ist ein kleinerer Raum mit einer Schnitzelgrube, in der Sprünge mit geringerem Verletzungsrisiko geübt werden können. Außerdem gibt es noch eine acht auf zwei Meter große Airtrack, eine mit Luft aufblasbare Bahn, auf der man ähnlich wie bei einem Trampolin springen kann.

Mit in die neue Halle eingezogen ist Daniela Meng, die dort ihre Physiotherapie-Praxis im ersten Stock betreibt. Daneben ist sie als Coach bei Turnieren und als Sportphysiotherapeutin des WAKO-Nationalteams tätig. Investiert hat Marcel Ritter nach eigenen Angaben einen mittleren sechsstelligen Betrag. Für die Finanzierung hat er der Bank ein ausgefeiltes Konzept präsentiert: Für die Zukunft plant er ein Betreuungssystem für Kinder und Jugendliche: Mit Bussen will die Kampfsportschule die jungen Sportler von der Schule abholen. Im Studio könnten sie zu Mittag essen, ihre Hausaufgaben machen und dann trainieren. „Wenn sie bei uns am Nachmittag fertig sind, haben sie alles erledigt und können ihre Freizeit genießen“, erzählte der Inhaber bereits Anfang vergangenen Jahres der RHEINPFALZ.

Dass er sich für die WAKO als Verband entschieden hat, war für Ritter klar. Denn die WAKO ist der einzige Verband, der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannt wird. Dort gelten strengere Regeln als bei anderen Verbänden. So müssen Trainer etwa bestimmte Qualifikationen nachweisen. Außerdem muss man, um an den deutschen Meisterschaften teilzunehmen, mindestens den dritten Platz bei den jeweiligen Landesmeisterschaften belegt haben. „In anderen Verbänden gibt es einfach zu viele Titel“, sagt Ritter. So sei es etwa nicht schwer, nach nur wenigen Jahren einen Weltmeistertitel zu erlangen. „Es gibt Weltmeisterschaften, da treten nur Deutsche an“, sagt Ritter, der solche Veranstaltungen nicht wirklich ernst nehmen kann.

Mit Corona kam der Stillstand

Als der Corona-Lockdown kam, sei das für die Kampfsportschule erst einmal ein Schock gewesen, sagt Ritter. Als das Trainingszentrum schließen musste, war es gerade einmal einen Monat lang geöffnet. „Das ist schon ärgerlich“, sagt Ritter. Direkt an jenem Montag, als die Sporthallen, zu denen das Martial Arts Sports Center zählt, schließen mussten, startete Ritter ein Online-Angebot per Videochat. Er selbst habe dabei auch sehr viel gelernt, sagt er. Es seien sogar Konzepte herausgekommen, die man nun auch ins richtige Training integrieren könne.

Dieses reale Training, das vor ein paar Wochen wieder gestartet ist, sieht strenge Hygienemaßnahmen vor. Wenn etwa mehr als zehn Sportler gleichzeitig trainieren, müssen Abstände eingehalten werden. Dafür wurden in den Boden rote Elemente eingebaut, die die Zone der einzelnen Sportler markieren. Ritter ist jedenfalls froh, dass es nun wieder losgeht – wenn auch mit Hygienekonzept.