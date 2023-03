Der Kampf zwischen den Luftmassen setzt sich fort: Zwischen einem Tief über dem Atlantik und einem Hoch über Osteuropa schafft es sehr milde Frühlingsluft in unsere Region zu dringen. Allerdings wohl nur bis Freitag.

Am Wochenende nähert sich dann das Tief mit seinen Störungsfronten, so dass die Temperaturen wieder um einiges nach unten gedrückt werden. Wie es aussieht, könnte diese durchwachsene Witterung bis zum Monatsende so weiterzugehen. Vor Überraschungen in Sachen Wetter sind wir also nicht gefeit.

Vorhersage

Donnerstag: Heute hält sich meist eine Wolkendecke, durch welche die Sonne aber besonders nach dem Mittag wieder verschwommen hindurch scheinen kann. Es bleibt trocken. Die Temperaturen klettern nach leichtem Morgenfrost im Tagesverlauf zum Teil in den zweistelligen Bereich.

Freitag: Es bleibt bei einer mittelhohen Wolkenschicht. Die Sonne scheint dadurch abgeschwächt und milchig. Trotzdem steigen die Temperaturen verbreitet in den angenehm frühlingshaften Bereich. In der Nacht auf Samstag können und von Westen erste Regengüsse erreichen.

Samstag: Der Tag startet mit einer freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken. Dazu wird es tagsüber wieder einigermaßen mild. Der Wind kann jedoch böig auffrischen. Im Laufe des Nachmittags und zum Abend hin werden die Wolken dunkler und bedrohlicher und produzieren einige Schauer. Möglicherweise kann es dabei auch mal blitzen und donnern.

Sonntag: Bei recht böigem Wind dominieren die Wolken und bringen gelegentlich etwas Regen oder kleinere Schauer. Zwischendurch lugt aber auch mal die Sonne für einige Zeit hervor. Die Temperaturen gehen leicht zurück.

Weiterer Trend

Nach kurzer Wetterberuhigung zu Wochenbeginn überqueren uns ab Mittwoch neue Schlechtwettergebiete mit Regen und teils lebhaftem Wind. Es bleibt aber insgesamt mild.