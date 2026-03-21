Im Liveblog der Donnersberger Rundschau finden Sie ab Sonntag online alle Neuigkeiten rund um die Landtagswahl im Donnersbergkreis.

Rund drei Millionen Bürger in ganz Rheinland-Pfalz dürfen am Sonntag an die Urnen gehen, um die neue Landesregierung zu wählen – natürlich auch im Donnersbergkreis. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt acht Direktkandidaten: Jessica Albert für die Linke, Christian Caspary für die FDP, Lars Kairies für die FWG, Damian Lohr für die AfD, Jaqueline Rauschkolb für die SPD, Andrea Schmitt für die CDU, Lisett Stuppy für die Grünen und Tim Winter für das Bündnis Sahra Wagenknecht.