Auch der Kuckuck ist jetzt in die Region am Donnersberg zurückgekehrt. Bereits am Ostersamstag ertönte das allbekannte Rufen aus dem Wald zwischen Bolanden und dem Steinbruch Mannbühl.

Er war wohl nachts zurückgekommen, denn dieser Zugvogel zieht im Schutze der Dunkelheit. So hatte er in den vergangenen Wochen zahlreiche Nachtschichten hinter sich gebracht, um den knapp 7000 Kilometer langen Flug von Afrika in die Nordpfalz zurückzulegen.

Nach dieser Kraftanstrengung gab es in der Heimat jedoch keine Ruhepause. Galt es doch, durch unermüdliches Rufen das Revier gegen Rivalen abzugrenzen und Weibchen anzulocken. Das Rennen als erster Heimkehrer hat der Kuckuck nach den Aufzeichnungen des Nabu-Vogelkundlers Adolf Stauffer aus Winnweiler aber gegen die Nachtigall verloren.