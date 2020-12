Wenn Fritz Gödtel morgens aufsteht, dann steht mit ihm zugleich auch sein innerer Holzwurm auf. Obwohl er sich mit seinen 79 Jahren einem ruhigen Rentner-Dasein verschreiben könnte, zieht es ihn jeden Tag in die Werkstatt, die sein Sohn von ihm übernommen hat und als Zimmereibetrieb weiterführt.

Es ist der Geruch des Holzes, die unterschiedlichen Farben und Formen der Holzstücke, die Fitz Gödtel einfach nicht loslassen und ihn an Fräse, Hobel und Drechselbank binden. Jetzt kann er seinen Beruf als Zimmerei-Meister so richtig genießen, denn er stellt nur noch Dinge her, die ihm gefallen. „,Kunst in Holz’ – so nannte sich die Idee, die wir damals vor vielen Jahren im Marnheimer Heimatverein geboren haben. Und damit fing alles eigentlich erst richtig an“, erklärt er gerne. Das kunsthandwerkliche Herstellen von alltäglichen und nichtalltäglichen Holzprodukten war schon immer eine seiner Leidenschaften, der er jetzt noch sehr gerne nachgeht. „Für die Kinder und dann die Enkel hab ich ja schon immer viele Spielsachen aus Holz gebaut. Und gerade mit den Enkeltöchter auch schon viel gemeinsam gebosselt“, lacht er.

Puppenhäuser und Vogelhäuschen

Ob es nun das Pferdchen zum Hinterherziehen, das Puppenhaus oder für die erwachsenen Enkel charmante und ganz individuelle Tisch- und Hausdeko ist, der Ideenreichtum ist riesig. So unterstützte ihn Enkelin Rabea auch bei der Idee, nach Bad Kreuznach auf dem Weihnachtsmarkt zu gehen und dort seine Werkstücke anzubieten. Zwar ist in diesem Jahr das alles ausgefallen, doch das hielt Gödtel nicht davon ab, weiter kreativ und aktiv zu sein. In der Werkstatt steht eine große, ganz aus Holz gefertigte Hollywoodschaukel, die als Präsentationsstand für die kleineren Werkstücke dient. Da sind Sterne und Herzen, Vogelhäuschen und Weihnachtskrippen, Weihnachtsdörfchen und allerlei Getier, vom Elefanten über Eichhörnchen bis zum Rentier, das natürlich in der Adventszeit nicht fehlen darf. Beeindruckend die nordisch-russisch angelehnten Weihnachtskirchen oder die vielgestaltigen Insektenhotels, die aus unterschiedlichsten Holzarten zusammengesetzt wurden. „Das sind alles Holzabfälle“, erklärt der Fachmann. „Ich seh oft ein Stück Holz und dann kommt auch gleich die Idee, was ich draus machen könnte!“ Bei den Insektenhotels, die sich aus größeren und kleinen Stäbchen zusammensetzen, hatte Fritz Gödtel besondere Helfer. Als begeisterter Vogelfreund und Brieftaubenzüchter gehören zu seinen gefiederten Freunden auch einige Vertreter einer besonderen kleinen Papageienart, genannt „die Unzertrennlichen“. Diesen Piepmätzen gibt Gödtel Weideästchen in die Voliere und nach wenigen Tagen haben die Vögel gesamte Rinde abgeknabbert, denn Weide ist für sie ein Leckerbissen. Die so blitzblank geschälten Äste werden dann abgelängt und abgemessen und in die Insektenstuben verbaut.

Die Blutfichte ist sein Liebling

„Natürlich sind für unterschiedliche Projekte auch unterschiedliche Holzsorten notwendig, aber ich habe einen Liebling und der kommt vom Donnersberg“, berichtet Gödtel. „Hier am Berg wächst die Blutfichte, sie ist ähnlich wie das berühmte Zirbelholz aus den Alpen. Sie ist sehr gut mit der Hand zu verarbeiten, richtig zart, und das Holz und duftet wundervoll,“ schwärmt er . Für seine Tiere, die er aus diesem Holz herstellt, zeichnet Gödtel auch die meisten Vorlagen selbst, das Zeichnen habe er vom Vater wohl geerbt. Fritz Gödtel bedauert natürlich, dass er in diesem Jahr seine schönen Stücke nicht auf einem Weihnachtsmarkt zeigen kann, aber vielleicht kommt doch der eine oder andere und besucht ihn in der Werkstatt und findet noch ein Lieblingsstück für die Fensterbank oder den Garten – falls der Lockdown es zulässt.