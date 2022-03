Zwei Mal wird der Impfbus des Landes im März Station im Donnersbergkreis machen. Geimpft wird ohne Terminvergabe. In den Bussen sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Wichtig ist, den Ausweis zur Impfung mitzubringen. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren brauchen eine schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Der Impfbus kommt am Donnerstag, 17. März, 10 bis 17 Uhr nach Gehrweiler (Gemeindehalle, Hauptstraße 18) und am Freitag, 25. März, 10 bis 17 Uhr, nach Göllheim (Haus Gylnheim, Hauptstraße 31-33).