Zwar halten sich in unserer Region die Niederschläge vermutlich in Grenzen, doch die Sonne lässt sich in den kommenden Tagen nur selten blicken. Die Temperaturen gehen zurück.

Ein mächtiges, nach Finnland und später Nordwestrussland ziehendes Tiefdruckgebiet lenkt zum Wochenende kühle Polarluft nach Mitteleuropa. Die von Nordwesten heranziehenden Schlechtwetterstaffeln werden insbesondere in den Staulagen der Eifel zu häufigeren Niederschlägen führen. Unsere Region befindet sich dagegen auf der windabgewandten Seite, im sogenannten Lee dieses Mittelgebirges in trockenerer Luftmasse. Die Schauer sollten sich somit in Grenzen halten. Wegen der arktischen Strömung sinken allerdings die Temperaturen in den herbstlichen Bereich. Bei längerem nächtlichem Aufklaren kann es empfindlich frisch werden.

Vorhersage

Donnerstag: Vor allem im Süden der Region halten sich zunächst kompakte Wolken mit einzelnen Regenfällen, im nördlichen Bereich bleibt es eher trocken. Gegen Nachmittag setzen sich vom Hunsrück her Aufheiterungen durch. Die Temperaturen entsprechen tagsüber in etwa der Jahreszeit, nachts bleibt es vorläufig noch mild.

Freitag: Bis zum Mittag halten sich dichtere Wolken, Regen fällt jedoch nur vereinzelt. Am Nachmittag heitert es gelegentlich auf und die Sonne setzt sich durch. Die Temperaturen verändern sich tagsüber kaum. In der Nacht auf Samstag klart der Himmel zeitweise auf und es kühlt spürbar ab. Schauer bleiben dabei die Ausnahme.

Samstag: Sonne und Haufenwolken wechseln sich ab, Schauer treten aber weiterhin nur selten auf. Die Temperaturen gehen etwas zurück.

Sonntag: Der Tag startet mit einigen Aufhellungen. Ab Mittag werden die Wolken dichter und bringen gelegentlich leichten Regen oder teilweise auch Schauer. Dabei bleibt es bei zum Teil auffrischendem Westwind herbstlich kühl.

Weiterer Trend

Am Montag und Dienstag noch wechselhaft mit örtlichen Schauern. Ab Wochenmitte wird es allmählich wieder freundlicher, aber kaum wärmer. Nachts bleibt es bei längeren Phasen mit „Sternenhimmel“ jedoch weiterhin sehr frisch, es besteht die Gefahr von vereinzelten Bodenfrösten.