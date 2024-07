Die Stadt feiert sich selbst: In diesem Jahr begeht Kirchheimbolanden seinen 1250. Geburtstag. Der Höhepunkt zum rauschenden Jubiläum steht erst noch bevor: die große Sause Ende August. Wie Sie mitfeiern können.

Wann genau wird das große Stadtfest gefeiert?

Von Freitag, 23. bis Sonntag, 25. August. Alles spielt sich auf dem Festplatz Herrngarten ab. Es soll ein dreitägiges, rauschendes Fest werden.

Wer macht am Freitag den Auftakt?

Um 20 Uhr steigt die große Opern- und Operettengala. Bei dieser werden Werke von Rossini, Mozart, Verdi, Wagner, Bizet, Léhar, Joseph Strauss, Jacques Offenbach, Smetana, Dvorák, Weber und anderen gespielt. Neben der Kammerphilharmonie Europa aus Köln stehen vier Solisten auf der Bühne. Der Einlass ist um 18 Uhr. Für die Gala gibt es noch ausreichend Tickets bei www.rheinpfalz.de/ticket (zehn Prozent Rabatt für Card-Inhaber), an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie in den Filialen der Sparkasse Donnersberg.

Am Samstag steht das Highlight an. Was erwartet die Gäste?

„Zwei Topstars – ein Abend, eine Bühne“ heißt die Veranstaltung am Samstagabend. Die Sänger Michael Schulte und Nico Santos treten gemeinsam auf der Bühne auf. Im RHEINPFALZ-Interview hatte Schulte viele Überraschungen angekündigt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Die beiden deutschen Popstars sind ehemalige Teilnehmer der Show „The Voice of Germany“.

Die sogenannte ARENA ist eine Neuauflage von 2018. Damals erlebten rund 5000 Gäste Max Giesinger auf dem Festplatz.

Gibt es noch Tickets für das besondere Abendevent?

Ja. Aber wer dabei sein will, sollte schnell zugreifen. Es gibt nur noch 120 der ursprünglich 5000 Karten. Erwerb: An den bekannten Vorverkaufsstellen, auf www.eventim.de und reservix.de (mit RHEINPFALZ-CARD 10 Prozent Rabatt) und in den Filialen der Sparkasse Donnersberg.

Vor allem am Samstagabend wird die Stadt sehr voll sein. Wo parke ich am besten?

Die Park-&-Ride-Parkplätze sind schon von der Autobahnabfahrt, aber auch von den Landstraßen her weitläufig ausgeschildert. Sie befinden sich am Schillerhain/Stadion, Schulzentrum Fischbachweg und Marktzentrum Edeka. Von ihnen fahren kostenlos Shuttlebusse zum Festplatz – ab etwa 17 Uhr und demzufolge ab eine Stunde vor Einlass bis anderthalb Stunden nach Ende des Konzerts. Park & Ride gibt es nur am Samstag, nicht an den anderen Tagen.

Was steht am Sonntag an?

Das große Familienfest mit dem Kinder-Erlebnispark auf dem Festplatz. Dort werden Hüpfburgen, Mitmachaktionen sowie Spaßparcours aufgebaut sein. Das Programm des Familientages beginnt um 11 Uhr. Gastronomie und Schausteller halten ganztägig ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken bereit. Das Gelände ist teilweise bestuhlt.

Was genau erwartet die Besucher am Sonntag?

Von 11 bis 13 Uhr steht der musikalische „Donnersberger Frühschoppen“ mit der Verleihung der Kreisehrenmedaillen an. Das Programm gestaltet die Musikschule des Donnersbergkreises mit verschiedenen Ensembles & Chören von Klassik bis Pop. Moderation: Sebastian Stollhof. Von 13 bis 15 Uhr läuft das Bühnenprogramm mit RPR 1. Vereine und Gruppen stellen sich vor, es gibt Shows, Musik, Interviews und Vorführungen.

Gibt es etwas Spezielles für Kinder?

Kinder sind den ganzen Sonntag überall willkommen. Das Programm ist für sie gemacht. Ab 15 Uhr findet zudem der Treff der Maskottchen auf dem Festplatz statt. Mit dabei: Nils Nager von der RHEINPFALZ, der RPR1-Bär, das Sparkassen-Maskottchen und die „KNAXianer“ sowie Betzi vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Kinder können mit den beliebten Figuren Fotos machen.

Wie endet der Familientag?

Den Abschluss bildet ein Open Air. Die „US Air Forces In Europe Big Band“ tritt ab 17 Uhr auf.

Kostet das Familienfest Eintritt?

Nein. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 10 Uhr.

Wer veranstaltet eigentlich das ganze Spektakel?

Die Stadt Kirchheimbolanden ist für alle drei Tage der offizielle Veranstalter. Für die Organisation vo Ort ist Timo Holstein von der Agentur eigenARTevents zuständig. Die RHEINPFALZ ist neben RPR1 Medienpartner.

Wie berichtet die RHEINPFALZ?

Wir werden von dem Festwochenende ausführlich in der Zeitung, auf Facebook und der Homepage berichten. Mit Fotos, Texten, Videos und allen Informationen rund um die drei Tage. www.rheinpfalz/donnersbergkreis.de