Mit Tiefentwicklung über dem westlichen Mittelmeerraum stellt sich in unserer Region in den kommenden Tagen eine moderate Nordost- bis Ostwindströmung ein. Es bleibt dabei aber oft freundlich und trocken.

Nachdem es in den kommenden Tagen weitgehend frühlingshaft zugeht, schaufelt womöglich am Wochenende ein neues Tief über der Biskaya einige Regenwolken Richtung Südwestdeutschland.

Vorhersage

Dienstag: Nach dem freundlichen Osterwochenende ziehen von Frankreich her ausgedehnte Wolkenfelder ins Land. Diese Wolken haben zwar keinen Regen im Gepäck, schirmen aber die Sonne spürbar ab. Die Temperaturen bleiben jedoch im erträglichen Bereich.

Mittwoch: Die anfangs noch verbreitet auftretenden Wolkenfelder werden im Tagesverlauf seltener und lassen wieder vermehrt Sonnenschein durch. Ein gelegentlich auffrischender Nordost- bis Ostwind drückt die Temperaturen allerdings nach unten und lässt einem die Luft kälter empfinden als sie tatsächlich ist.

Donnerstag: Heute scheint neben einigen dichteren Wolkenschleiern häufig die Sonne. Die Temperaturen steigen nach leichter Bodenfrostgefahr gegenüber dem Vortag wieder etwas an. Der Wind bleibt aber spürbar und teilweise auch unangenehm.

Freitag: Sonne und durchziehende Wolkenfelder halten sich in etwa die Waagschale. In der Regel sollte es dabei trocken bleiben. Die Temperaturen entsprechen dabei weiterhin der Jahreszeit. Der Nordost- bis Ostwind flaut im Tagesverlauf etwas ab.

Weiterer Trend

Am Wochenende gewinnen die Wolken die Oberhand und bringen häufig Regen, mancherorts auch kräftig. Vielleicht kann es dabei auch mal blitzen und donnern. Die Temperaturen gehen am Sonntag zurück. In der neuen Woche geht es voraussichtlich aprilwettrig aber wieder milder weiter.