Nach der Eiseskälte der letzten Woche steht nun der Frühling in den Startlöchern. Zwar überquert uns von Donnerstag auf Freitag nochmals eine schwache Störungszone mit etwas Regen, am Wochenende profitiert unsere Region aber von einem Hoch über dem Mittelmeer sowie über Osteuropa. Einerseits erwärmt die Sonne die Luft, andererseits gelangt mit südlichen bis südwestlichen Winden schon recht warme Luft nach Südwestdeutschland.

Vorhersage Donnerstag:

Der Tag startet mit größeren freundlichen Abschnitten. Während der zweiten Tageshälfte wird die Wolkendecke allmählich dichter, aber es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen nach leichter Bodenfrostgefahr am Morgen im Tagesverlauf in den milden Bereich, allerdings frischt der Wind zeitweise böig auf. In der Nacht auf Freitag überquert uns dann von Westen ein schmales Regenband, anschließend kühlt die Luft ab.

Freitag:

Heute wechseln sich Sonne mit durchziehenden Wolkenfeldern ab und es bleibt trocken. Bei schwächerem Wind ändern sich die Temperaturen kaum.

Samstag:

Von einem meist nur mit hohen oder mittelhohen Wolken überzogenen Himmel kann sich die Sonne für längere Zeit behaupten. Nach frischem Tagesbeginn klettern die Temperaturen mächtig in die Höhe. Der Wind kann über Mittag jedoch böig auffrischen.

Sonntag:

Heute steht uns ein freundlicher und ziemlich warmer Frühlingstag bevor. Von einem wolkenlosen oder leicht bewölkten Himmel strahlt von morgens bis abends die Sonne. Die Temperaturen legen noch zu und erreichen vielleicht schon die 20 Grad – Marke. Allerdings kann es über Mittag wegen der kräftigen Erwärmung wieder einige kräftigere Windböen geben.

Weiterer Trend:

Am Montag wird es nochmals ziemlich freundlich und sehr mild. Ab Dienstag dann eher wieder durchwachsener mit kurzen sonnigen Phasen, aber auch durchziehenden kleineren Regenbändern, aber weiterhin für die Jahreszeit viel zu mild.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag -1 bis 3, Freitag 0 bis 3, Samstag 2 bis 6, Sonntag 3 bis 7.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 9 bis 12, Freitag 8 bis 11, Samstag 15 bis 18, Sonntag 17 bis 20.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 30 bis 40, Freitag 0 bis 5, Samstag 0 bis 5, Sonntag 0 bis 5.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 0 bis 1, Freitag 0, Samstag 0, Sonntag 0.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 6 bis 7, Freitag 5 bis 6, Samstag 6 bis 7, Sonntag 9 bis 10.

Windrichtung und Stärke: Donnerstag Süd 5 bis 6, Freitag Südost 3 bis 4, Samstag Süd 4 bis 5, Sonntag Süd 4.