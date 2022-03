Frühling: Es geht wieder los

Es ist unverkennbar, der Frühling liegt in der Luft. Die Tage voll von Sonne und blauem Himmel machen Lust darauf, wieder raus zu gehen. Die Natur erwacht, die Kraniche fliegen über unser Gebiet zurück gen Norden, die ersten Störche sind wieder da, die blühenden Blumen werden immer zahlreicher. Apropos Erwachen, nicht zu vergessen ist das Frühlingserwachen in Kirchheimbolanden – der große verkaufsoffene Sonntag, der die Leute in die Stadt locken soll. Trotz aller Freude sollten wir das ungeliebte Coronavirus noch nicht ganz vergessen. Es heißt weiter Rücksicht aufeinander zu nehmen, doch noch etwas Abstand zu wahren, die Maskenpflicht einzuhalten – auch wenn wir es nach dieser Zeit nun wirklich verdient haben, endlich ein Stück von unserer Freiheit zurückzubekommen. Das Leben wieder etwas mehr leben zu können. Auch an vielen anderen Stellen im Donnersbergkreis stehen die Zeichen auf Öffnung und Planung. Die Bergbau-Erlebniswelt schmiedet Pläne, das Keltendorf in Steinbach wird Anfang April wieder öffnen, die ersten Wander- und Mountainbike-Touren in Wald und Wiesen sind wieder angesetzt. Ich finde es einfach schön, dass es den Anschein hat, als mache das öffentliche Leben wieder einen Schritt in Richtung Vor-Corona-Zeit. Hoffentlich bleibt es so und wir müssen uns nicht doch irgendwann wieder einschränken.

Ukraine: Es hört nicht auf

Trotz der schönen Frühlingsgefühle soll an dieser Stelle nicht der Krieg in der Ukraine vergessen werden, der leider immer noch nicht vorbei ist. Auch diese Woche konnten wir wieder über viele Hilfsaktionen berichten – Menschen, die Spenden sammeln oder Hilfsgüter an die ukrainische Grenze bringen, einige Flüchtlinge sind bereits im Donnersbergkreis angekommen. Den Menschen hier ist dieser Krieg nicht egal und es ist schön zu sehen, wie vielfältig die Aktionen sind. Besonders rührend waren die Worte der siebenjährigen Élise, die sich in dem von uns abgedruckten Brief wünscht, dass dieser Krieg endlich aufhört. Und das wünschen wir uns wohl einfach alle.