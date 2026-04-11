Wenn draußen alles grünt und blüht, greift unsere Autorin gern mal zu Frühlingsgedichten. Was das mit Schnittlauch und einer schlesischen Nachtigall zu tun hat.

„Nimm dir ruhig noch Schnittlauch“, sagte meine Mutter vorgestern zu mir, „ich hab so viel davon im Garten“. In dem Moment ist mir erst richtig aufgefallen, dass jetzt wirklich und wahrhaftig der Frühling da ist. Also ganz bestimmt. Selbst wenn es demnächst noch ein paar kalte Nächte geben sollte, vielleicht auch ein paar graue, verregnete Tage – gegen all das Grünen und Blühen in der Natur kommt selbst der unfreundlichste April nicht mehr an. Alles frisch, alles leuchtend, der Himmel blau wie auf der Kitschpostkarte. – Waren der Januar und der Februar nicht grauslig? Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber dieser nicht enden wollende Regen und die ewige Trübnis schlugen mir in diesem Jahr aber sowas von aufs Gemüt.

Jetzt aber explodieren die Blüten geradezu aus den Knospen heraus; und vielleicht liegt es am Alter und der damit einhergehenden Sentimentalität, aber ich habe mich in letzter Zeit wieder beim Gedichtelesen ertappt. Als Kind habe ich das öfter gemacht. Eine Tante besaß einen dicken Band, der früher wohl in so manchem bürgerlichen Bücherregal stand: „Der ewige Brunnen“. Das war eine Sammlung von Gedichten und Balladen, und ich habe tatsächlich häufig meine Nase hineingesteckt. Manchmal sicher aus Langeweile, es gab ja weder Smartphone noch Internet, aber zunehmend dann aus eigenem Antrieb. Einige Verse berühren mich auch heute noch, gerade zur Frühlingszeit – natürlich der Osterspaziergang von Goethe: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche“, aber auch „Frühling lässt sein blaues Band“ von Mörike, „Leise zieht durch mein Gemüt“ von Heine oder die „Frühlingsnacht“ von Eichendorff.

Das Genie unfreiwilliger Komik

Alles sehr hehre, von gutbürgerlicher Bildung durchdrungene Werke. Worüber ich mich aber in jedem Frühling aufs Neue ergötzen kann, ist ein ganz anderes Kaliber – und da wären wir wieder beim Schnittlauch:

„Wenn der holde Frühling lenzt

und man sich mit Veilchen kränzt,

wenn man sich mit festem Mut

Schnittlauch auf das Rührei tut,

kreisen durch des Menschen Säfte

neue ungeahnte Kräfte.

Jegliche Verstopfung weicht,

alle Herzen werden leicht.

Und das meine fragt sich still:

Ob mich dies Jahr einer will?“

Wenn Sie jetzt kurz gestutzt haben und sich fragen, ob jemand wirklich so dichtet und das auch so meint, liegen Sie nicht falsch. Das Werk wird Friederike Kempner zugeschrieben, die inzwischen fast vergessen ist, zu ihrer Zeit (sie lebte von 1828 bis 1904) aber den nicht ausschließlich nett gemeinten Beinamen „schlesische Nachtigall“ trug. Sie gilt als DAS Genie der unfreiwilligen Komik.

Dass man festen Mut braucht, um sich Schnittlauch auf das Rührei zu tun, hat mich mit elf oder zwölf schlichtweg begeistert, und auch heute kommt beim Gedanken daran immer noch Freude auf. Es versteht sich von selbst, dass ich das Werk dann auch umgehend meiner Mutter in der Küche vorgetragen habe. Sie fand es mäßig witzig, wahrscheinlich ist sie zu vernünftig veranlagt. Aber weil sich in der Welt draußen gerade wieder so viel zusammenbraut, eine deprimierende Nachricht die andere jagt und der Benzinpreis schon wieder gestiegen ist, wollte ich Ihnen heute einen kleinen Anlass zum Lächeln nicht vorenthalten. In diesem Sinne: Schönes Wochenende – und was immer Sie essen: Vergessen Sie den Schnittlauch nicht. Er wächst jetzt frisch im Garten.