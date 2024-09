Auch in diesem Jahr kehrt der „etwas andere Showabend“ in die Kirchheimbolander Stadthalle zurück: Am 2. November soll wie bereits im Jahr zuvor ein kontrastreiches Programm auf Spitzenniveau geboten werden, so die Mitteilung des Veranstalters. Zwischen Showtanz und klassischem Ballett gibt es viel Musik, unter anderem mit dem Klarinettenquartett „Clarundo“ und dem E-Gitarristen Rob Joe. Mit der Handpan, ein mit den Händen gespieltes Blechklanginstrument, bringt Ralf Reiners ein ganz besonders Instrument mit.

Darüber hinaus treten die Seilspringgruppe „Rope Runners“ sowie der Rollsportverein „Solidarität“ Mainspitz auf. Der „etwas andere Showabend“ findet unter der Schirmherrschaft von Heiko Sippel, dem Landrat des Kreises Alzey-Worms, in der Stadthalle in Kirchheimbolanden statt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten können für 15 Euro (ermäßigt acht Euro) bei Stefan Schreiweis erworben werden. Kontakt: Telefon 06358 445002 oder E-Mail stefanschreiweis@aol.com.