Was für eine Willensleistung! Die Damenmannschaft des BBC Fastbreakers Rockenhausen war so nah dran am großen Überraschungserfolg – hatte den Tabellenführer der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz am Rande einer Niederlage. Nach Verlängerung mussten sich die Nordpfälzerinnen aber doch knapp mit 61:65 (57:57, 31:25) der in Bestbesetzung angetretenen DJK Nieder-Olm geschlagen geben.

„Ich dachte wirklich, das wird wieder deutlich, als ich die Gegenspielerinnen in die Halle kommen sah. Nieder-Olm war mit seiner stärksten Flotte angereist“, sagte BBC-Trainerin