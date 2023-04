Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Breitbandausbau, Bildungsangebot, Infrastruktur, Gesundheitsversorgung: Wie gut ist der Donnersbergkreis für die Zukunft gerüstet? DIE RHEINPFALZ hat mit Landrat Rainer Guth eine Bestandsaufnahme für den Landkreis gemacht.

Herr Guth, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland – das ist das erklärte Ziel des dritten Berichtes zur Entwicklung des ländlichen Raumes, den Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner vor kurzem vorgestellt hat. Das Thema ist in der Öffentlichkeit nicht allzu präsent. Dagegen dominieren Wohnraummangel und hohe Mieten in Städten manchmal tagelang die Nachrichten. Ärgert Sie das?

Es