Mit dem ersten Sieg in der Landesliga will es für den Aufsteiger einfach nicht klappen. An Torchancen fehlte es beim SV Hermersberg nicht. Aber an Treffern.

Fußball-Landesligist SV Kirchheimbolanden steht auch nach dem fünften Saisonspiel noch ohne Dreier da. Der Aufsteiger verlor am Sonntagnachmittag beim Verbandsligaabsteiger SV Hermersberg mit 0:2