Das Projekt Bürgerbus für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden nimmt Fahrt auf. Bei einem Infoabend am 11. Oktober sollen sich die Bürger ein Bild davon machen können, wie der fürs Jahr 2023 geplante Start aussehen wird. Der Bürgerbus soll die Mobilität innerhalb der Verbandsgemeinde vor allem für ältere Menschen verbessern. Fahrten zum Arzt oder zum Einkaufen sollen es ihnen ermöglichen, „stärker am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“, wie Bürgermeisterin Sabine Wienpahl sagt. Laut Tristan Werner, Büroleiter bei der VG-Verwaltung, werden es anfangs voraussichtlich zwei Kleinbusse sein, die von ehrenamtlichen Fahrern durch die VG gesteuert werden. Beim Infoabend würden natürlich auch die Möglichkeiten vorgestellt, sich in einem solchen Ehrenamt einzubringen, sagt Werner. Neben Fahrern werden beispielsweise auch Freiwillige gesucht, die Buchungen entgegennehmen und koordinieren. Der Infoabend beginnt am Dienstag, 11. Oktober, um 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses in Kibo.