In Alzey schreitet der Erweiterungsbau des Museums voran – die sogenannte Steinhalle. Ausgestellt werden hier künftig Römersteine. Sie lagen jahrelang im „Dornröschenschlaf“, sagt Architekt Ernst Eichler, der für seinen Entwurf weiterhin Gegenwind erhält.

Rampen, ein Aufzug, Filme und Spiele – die Steinhalle, die Erweiterung des Museums Alzey, soll barrierefrei werden und für alle Altersgruppen sein. Ausgestellt werden dort künftig Römersteine, die so schwer sind, dass sie mit dem Kran transportiert werden mussten. 90 Zentimeter hoch, 60 Zentimeter breit und 4 Zentimeter tief, das sind die Maße der Ausstellungsstücke. Außerdem können Besucher sich vier Meter hohe Säulen aus der Römerzeit anschauen. Damit die Säulen aufrecht stehen können, ist das Gebäude an seiner höchsten Stelle sieben Meter hoch.

Schon zwischen 1929 und 1931 wurden die Römersteine in Alzey in der Nähe des Gymnasiums am Römerkastell gefunden. Bisher konnten die Steine im Alzeyer Burggrafiat besichtigt werden. „Für die Fachwelt ist es ein großer und herausragender Fundkomplex in Deutschland“, sagt Architekt Ernst Eichler. Bereits in den 1970er Jahren kam die Idee zu einer Erweiterung des Museums auf, aber erst vergangenes Jahr konnten die Bauarbeiten beginnen. Auch weil der Bau mit 85 Prozent Europamitteln finanziert wird.

Von Kindern für Kinder

Über einen gläsernen Gang werden das derzeitige Museum und die neue Steinhalle verbunden. Ein Einführungsfilm mit dem Mainzer Produzenten und Schauspieler Tino Leo empfängt die Besucher. Mit Bildern, Texten und Filmen sollen die Funde den Kindern und Erwachsenen näher gebracht werden. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, sich Erklärungen an den Medienstationen anzuhören. Schulklassen des Elisabeth-Langgässer Gymnasiums haben die Texte rund um die antike Mythologie eingesprochen.

„Für Kinder gibt es Spiele und Ausmalbilder, die Götterdarstellungen zeigen“, erzählt Eva Heller-Karneth, die zusammen mit ihrem Mann Rainer Karneth das Museum leitet. An einer 60 Zentimeter hohen Nachbildung der Jupitersäule gibt es die Möglichkeit, die Verzierungen und Inschriften zu ertasten. Vor allem für Menschen mit einer Sehbehinderung bietet das Museum diese Station an, aber auch Kinder und alle Interessierte können in der Steinhalle die Säule im Kleinformat erfühlen.

Umstrittener Bau

Die Steinhalle besteht aus schrägen Flächen, die mit „Baguettes“ aus Ton umhüllt werden. Fenster mit einer Größe von 25 Quadratmetern sollen für Transparenz sorgen. Wer über den Glasgang den Neubau betritt, kann von einem inneren Balkon aus den großen Innenraum mit seinen Ausstellungsstücken überblicken. Außen, rund um die Steinhalle, werden Grünflächen angelegt.

Das Aussehen und auch die Kosten der Steinhalle sind jedoch ein Thema, das in der Bevölkerung weiter kontrovers diskutiert wird. Im Dezember 2019 fand nach Kritik auf Facebook eine Bürgerversammlung statt, bei der Architekt Ernst Eichler Rede und Antwort stand. Er betont, dass die Steinhalle Touristen anziehen und damit einen Nutzen für die ganze Stadt haben soll. „Die Steinhalle nimmt sich durch ihre ruhige Architektur zurück, sodass der Blick immer noch auf den barocken Bau, in dem derzeit das Museum ist, gelenkt wird“, sagt er.

Teurer als geplant

Verzögerungen habe es immer mal wieder gegeben, meint Eichler, „aber die konnten alle abgefangen werden“. So soll die Steinhalle bis jetzt wie geplant Ende des Jahres fertig werden.

Die Kosten seien allerdings gestiegen, weil für die Steinhalle vor allem Holz verwendet wird und das Baumaterial durch die Pandemie teurer geworden ist. „Wir haben uns für Holz entschieden, weil es umweltfreundlicher ist. Bei der Zementherstellung wird dagegen viel Kohlenstoffdioxid ausgestoßen“, erklärt Ernst Eichler.

Dass eine „Steinhalle“ aus Holz gebaut wird, mag im ersten Moment stutzig machen, doch der Name bezieht sich nicht auf das Baumaterial, sondern auf die Ausstellungsstücke: die Römersteine, die in Alzey ein neues Zuhause haben werden, wenn sie aus ihrem „Dornröschenschlaf“ erwachen.