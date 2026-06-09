Nach zwei Jahren muss sich der TuS Steinbach aus der Verbandsliga verabschieden. Auch, weil in dieser Spielzeit vieles gegen den TuS lief.

Der Abstieg des TuS Steinbach aus der Verbandsliga Südwest tut weh. Keine Frage. Zwei Jahre haben sich die Donnersberger in der höchsten Spielklasse des Südwestdeutschen Fußballverbandes behauptet. Und das mit einem Kader, der in diesen beiden Spielzeiten immer wieder an seine Grenzen gebracht wurde. Doch wer die Rückrunde verfolgt hat, der weiß: Dieser Abstieg trägt keine Schande. Ein 6:3 gegen Bad Kreuznach, starke Auftritte gegen Basara Mainz und Zeiskam – der TuS hat am Ende der Runde gezeigt, wozu er fähig gewesen wäre, wenn er auf der Höhe seiner Möglichkeiten hätte spielen können. Das Spielglück fehlte. Zu oft.

Jetzt kommt in Steinbach der Umbruch. Ein großer, ehrlicher, mutiger Umbruch. Der neue Sportliche Leiter des TuS, Christoph Heinrich, hat die richtigen Worte dafür gewählt: nachhaltig aufgestellt sein. Das ist keine Durchhalteparole, das ist eine Haltung. Zehn Abgänge, zwölf Neuzugänge – jung, regional, hungrig. Genau das, was ein Verein wie der TuS Steinbach bei seinem Neuanfang braucht. Keine teuren Versprechen, sondern bodenständige Arbeit. Und mit Daniel Ghoul sowie dem neuen Co-Trainer Konstantin Sawin steht ein Duo bereit, das diese neue Mannschaft formen kann. Die Landesliga West ist für den TuS Steinbach kein Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Sie ist eine Chance.

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