Ende vergangenen Jahres erkrankte Kurt Keller an Covid-19. Dreieinhalb Wochen wurde der 88-Jährige im Klinikum Worms behandelt. Jetzt geht es langsam wieder aufwärts. Der RHEINPFALZ berichtet er über seine Leidenszeit und appelliert an die Zweifler und Leugner, die Sache ernst zu nehmen sowie die Corona-Bestimmungen einzuhalten.

„Dass es mich erwischt, das hätte ich nicht gedacht“, erzählt Kurt Keller. „Als die Pandemie im Frühjahr ausbrach, dachte ich noch: Das kann mir nicht passieren, ich bin ja vorsichtig. Wenn ich nicht weggehe, zu anderen Personen keinen Kontakt habe, kann ich auch nichts bekommen“, erzählt der früher immer robuste Senior, der 36 Jahre bei der Bundesbahn beschäftigt war und in seiner Freizeit gerne einen Wingert bewirtschaftete. Besuch bekam er seit dem Corona-Ausbruch im Frühjahr nur von seinen Kindern oder der Sozialstation. Bis auf ein paar Wehwehchen war er fit, hatte keine ernsthaften Krankheiten. Sowohl im Frühjahr als auch im Herbst, als die zweite Corona-Welle ausbrach, hielt er sich streng an die Vorschriften. „In meinem Alter gehöre ich ja schließlich zu dem am höchsten gefährdeten Personenkreis“, sagt Keller.

Eine kleine Ausnahme brachte die Krankheit

Und so wollte er Anfang November auch an der Hochzeit seiner Enkelin nicht teilnehmen. Die kirchliche Trauung und eine große Feier waren ohnehin abgesagt. Es wurde nur standesamtlich geheiratet und zu Hause im engsten Familienkreis gefeiert. Opa Kurt ließ sich überreden, wenigstens am Essen teilzunehmen. Ausgerechnet dort fing er sich das Virus vermutlich ein. Genaues wisse man nicht, Fakt aber ist, dass die Mutter des Bräutigams nach verdächtigen Symptomen wenige Tage später positiv getestet wurde und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus musste.

Auch bei Kurt Keller traten zunehmend die typischen Symptome einer Corona-Infektion auf. „Ich bekam leichtes Fieber, Übelkeit, Husten, habe gefroren, fühlte mich müde und schlapp, das Essen hat nicht mehr geschmeckt, Geruchs- und Geschmackssinn ließen nach.“ Der Hausarzt überwies Keller umgehend ins Klinikum Worms. Wie befürchtet, war das Testergebnis Corona positiv, erzählt der noch geschwächte Keller. Eine glücklicherweise nur leichte Lungenentzündung kam hinzu.

Die Zimmernachbarn starben

Auf der Coronastation musste er die nächsten dreieinhalb Wochen verbringen. Sie war mit zirka 20 bis 30 Corona-Kranken belegt, schätzt er. Er lag die ganze Zeit in einem Zweierzimmer. „Die ersten beiden Wochen lag ich nur im Bett“, erzählt er. „Auf die Intensivstation musste ich zum Glück nicht.“ Doch ansonsten war Kurt Keller sehr geschwächt, hatte für nichts Interesse. Selbst das Fernsehgucken war ihm viel.

„Eine Belastung für mich war, dass drei Patienten, zwischen 70 und 84 Jahre alt, die nacheinander mit mir das Zimmer teilten, auf die Intensivstation verlegt werden mussten und starben“, berichtet Keller über diese schwere Zeit. „Hoffentlich wird bald wieder alles gut“, waren seine Gedanken. Ans Sterben dachte er jedoch nicht. Er wollte wieder nach Hause. Das war sein fester Wille.

Glückwünsche nur per Telefon

Aufmunterung bekam er von seinen Kindern per Telefon. Besuche durfte er ja nicht empfangen. Nicht einmal an seinem 88. Geburtstag am 1. Dezember. Neben telefonischen Glückwünschen machte er sich selbst ein besonderes Geschenk: Er wurde langsam wieder gesund.

„Hoffentlich schafft er es“, war die große Sorge seiner Familie, die sich nun Vorwürfe machte, den Opa überredet zu haben, erzählt Sohn Klaus, der selbst rund drei Wochen in Quarantäne musste. Mittlerweile waren nämlich auch seine Schwester und eine Tochter nach typischen Corona-Symptomen positiv getestet worden. „Mit den Ärzten der Klinik hatte ich täglich telefonischen Kontakt und wusste somit, wie es um unseren Vater steht“, berichtet Klaus Keller.

„Ins Bad konnte ich – zum Glück waren es nur ganz wenige Schritte – erstmals nach zwei Wochen. Meistens mit dem Rollstuhl. Das alles waren schon enorme Anstrengungen. Danach war ich schlapp und müde“, erinnert sich Keller an die schwere Zeit. Über die Nase wurde ihm häufig Sauerstoff zugeführt. „Man spürte das ganze Leid drumherum. Die Hektik, den Stress in dieser Abteilung. Das war alles sehr bedrückend“, erzählt Keller. Doch trotz der hohen Belastungen, denen das Pflegepersonal ständig ausgesetzt war, seien immer alle sehr freundlich gewesen, ergänzt er. Am 18. Dezember kam dann die ersehnte Nachricht: Corona-Test negativ. Genesen. Entlassung nach Hause.

Es geht langsam wieder aufwärts

Jetzt, nach sechs Wochen, gehe es ganz langsam wieder aufwärts. Geruchs- und Geschmackssinn kommen zurück, nur die Müdigkeit und Erschöpfung ist noch da. Erst vor zwei Wochen sei er im Bad auf dem Rollator sitzend eingeschlafen und hingefallen. Eine Schrecksekunde. „Mit ein paar blauen Flecken bin ich da gut davon gekommen“, sagt Keller, der schon wieder gerne am Fenster sitzt und mit Leuten erzählt. Drei Monate solle es dauern, bis er wieder vollständig genesen sei, sagte man ihm bei der Entlassung. „Hoffentlich haben sie damit recht“, blickt er zuversichtlich in die Zukunft und hofft, bald geimpft zu werden.

Nachdem er den Verlauf dieser heimtückischen Krankheit am eigenen Leib und in der Familie erfahren musste, hat er kein Verständnis für die Corona-Leugner. „Ich appelliere an die Menschen, sich der Gefährlichkeit dieser Krankheit bewusst zu werden und sich an die beschlossenen Maßnahmen streng zu halten“, hofft Kurt Keller auch auf deren Einsicht.