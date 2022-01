Am Mittwoch ist ein ganz besonderer Tag: der 2.2.22. Schnapszahl-Tage sind üblicherweise bei Brautpaaren sehr beliebt. Gilt das auch für das Donnersberger Land? Zumal in Zeiten von Corona? – Wir haben bei Standesämtern im Kreis nachgefragt.

Etwas erschwert wird die Bestandsaufnahme, weil den Standesämtern im Normalfall gar nicht mitgeteilt wird, warum ein Paar ein bestimmtes Datum gewählt hat. Es sind nur allgemeine Rückschlüsse möglich. Immerhin – die Rückschlüsse für den 2.2.22 dürften ziemlich eindeutig sein.

„Nein, der 2. 2. ist nicht der große Renner“, sagt Claudia Thur-Giudice vom Standesamt in Kirchheimbolanden. Lediglich zwei Anmeldungen lägen der Verwaltung vor. „In der Regel wird freitags geheiratet, an anderen Wochentagen weniger“, weiß die Fachfrau aus Erfahrung. Auch in der Vergangenheit habe es an den sogenannten Schnapszahl-Tagen in ihrem Amt nicht den großen Andrang gegeben. Am 10.10.10 seien es auch nur zwei Brautpaare gewesen, und am 9.9.99 sogar nur eins. Nur der 11.11.11 sei eine Ausnahme gewesen. „Damals haben wir an diesem Tag sechs Paare getraut“, so Thur-Giudice. Grundsätzlich sei ein „Schnapsdatum“ ideal für Männer, fügt sie scherzhaft an, „weil die sich dann besser an ihren Hochzeitstag erinnern können. Das sag ich manchmal auch in der Traurede“.

Wenig Nachfrage auch im Westkreis

Auch im Nordpfälzer Land scheint der 2.2.22 nicht besonders nachgefragt zu sein – lediglich eine Anmeldung liegt dem Standesamt in Rockenhausen vor. Früher sei an „Schnapszahl-Tagen“ allerdings schon eine etwas größere Anzahl von Trauungen zu verzeichnen gewesen, sagt Standesbeamtin Annette Schreiber. Abweisen habe man wegen großer Nachfrage jedoch noch nie jemanden müssen. Lediglich bei der Uhrzeit sei manchmal eine gewisse Flexibilität erforderlich.

Was für Kirchheimbolanden und Rockenhausen gilt, trifft sogar noch mehr auf Winnweiler zu: Dort herrscht nämlich am 2. 2. völlige Flaute. Keine einzige Anmeldung liegt dem Standesamt vor. „Solche Tage sind in meinem Zuständigkeitsbereich offenbar nicht weltbewegend“, sagt Standesbeamter Thomas Jung. Mit einer Ausnahme: Am 9.9.99 hatte die Belegschaft alle Hände voll zu tun, denn an diesem Tag gab es damals gleich ein Dutzend Brautpaare. „Doch der Trend geht zurück“, findet Jung.

2. 2. nur zweitbestes Schnapsdatum?

Eher ruhig geht es am zweiten Tag im zweiten Monat auch im Standesamt Göllheim zu. Dort hat sich nur ein Brautpaar angemeldet. „Schnapszahl-Daten sind zwar beliebt, aber die Anzahl der Eheschließungen an solchen Tagen hält sich bei uns in Grenzen“, resümiert Standesbeamtin Jasmin Kreuzenstein. Beim Blick zurück stellt sie fest, dass am 11.11.11 in Göllheim überhaupt keine Ehe geschlossen wurde. Sie geht davon aus, dass die Brautpaare derzeit nicht unbedingt mit Mundschutz und einer eingeschränkten Anzahl an Gästen heiraten wollen. Viele Heiratswillige gingen von größeren Lockerungen Richtung Sommer aus.

Vielleicht hat die allgemeine Zurückhaltung aber auch einen ganz anderen Grund: Einiges deutet darauf hin, dass die meisten Brautpaare im 22.2.22 das interessantere Datum sehen. Und tatsächlich sieht es bei den vier Standesämtern an diesem Tag schon etwas anders aus: In Winnweiler liegen Thomas Jung zwei Anmeldungen vor, ebensoviele hat auch Annette Schreiber in Rockenhausen. In Göllheim sind es drei. Und Claudia Thur-Giudice in Kirchheimbolanden ist mit sechs Anmeldungen sogar ausgebucht.