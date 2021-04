Ein Moment der Unachtsamkeit – und schon hat’s gekracht. Richtig ärgerlich wird es, wenn der Schadensverursacher einfach weiterfährt. Die Angst, auf den Reparaturkosten sitzen zu bleiben, ist bei den Geschädigten groß. Wieso die Chancen auf Schadensersatz dennoch gut sind, und was die Polizei rät

„Parkplätze von Einkaufszentren stehen immer im Fokus“, sagt Michael Hummel, Pressesprecher im Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern, zu dessen Beritt auch der westliche Donnersbergkreis gehört. Denn erfahrungsgemäß passieren auf Supermarktparkplätzen besonders oft Unfälle. Vor allem dann, wenn die Parkbuchten recht klein sind und nicht mehr den Maßen der heutigen Autos entsprechen. „Das erhöht zwangsläufig die Möglichkeit eines Verkehrsunfalls und damit verbunden des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle“, so Hummel.

Dass Unfallflucht vor allem in Stadtgebieten wie Kirchheimbolanden oder Eisenberg keine Seltenheit sind, weiß der Kirchheimbolander Polizeisprecher Alexander Kupferschmidt. Die gut ausgebaute Infrastruktur ziehe auch viele Menschen aus den nahegelegenen Ortschaften an. „Ein höheres Verkehrsaufkommen bringt auch ein höheres Risiko für Unfälle und Unfallfluchten mit sich.“

Nicht nur Blechschäden – auch Verletzte

Laut Kupferschmidt haben sich im Ostteil des Donnersbergkreises allein 2019 in rund 250 Fällen Unfallbeteiligte unerlaubt aus dem Staub gemacht. Achtmal gab es dabei sogar Verletzte. „Überwiegend handelte es sich dabei um leichtverletzte Personen.“ Eine Unfallflucht mit tödlichem Ausgang habe sich in den letzten Jahren nicht ereignet, ordnet Kupferschmidt ein.

Im Westkreis haben sich laut Bernhard Christian Erfort, wie Hummel Pressesprecher im Präsidium Westpfalz, im gleichen Jahr rund 170 Unfälle mit Fahrerflucht ereignet. „Das entspricht etwa 17,5 Prozent aller Unfälle aus dem Jahr 2019“, so Erfort. Fünf Menschen seien dabei leichtverletzt zurück gelassen worden.

Vergleichszahlen aus dem Jahr 2020 könne man nicht heranziehen, meint sein Kollege Michael Hummel. Der Grund: Durch die Pandemie habe es massive Einschränkungen des öffentlichen Straßenverkehrs gegeben.

Über die Beweggründe, einen Schaden nicht zu melden und damit eine Straftat zu begehen, können Hummel und Erfort nur spekulieren: „Die Vertuschung einer anderen Straftat, wie etwa eine Trunkenheitsfahrt oder das Fahren ohne Fahrerlaubnis, kommen in Betracht.“ Manchmal wollten die Verantwortlichen auch eine Hochstufung im Versicherungstarif vermeiden. Erfort kritisiert zudem, dass sich die Moral in der Gesellschaft grundsätzlich verändert habe.

Die Gründe für Unfallflucht kann KFZ-Sachverständiger Thorsten Fiebig überhaupt nicht nachvollziehen: „Wofür hat man denn eine Versicherung?“ Während Polizeisprecher Hummel keine Zu- oder Abnahme von Unfallfluchten in den vergangenen Jahren ausmachen kann, empfindet Fiebig die Situation anders: „Es ist ein bemerkbarer Teil meiner Arbeit geworden.“ Mittlerweile handele es sich bei 30 bis 40 Prozent seiner Begutachtungen um Schäden aus Unfallfluchten, schätzt er.

Kein Kavaliersdelikt

Darunter fallen von sogenannten Parkremplern touchierte Scheinwerfer, Heckteile von Fahrzeugen, Fronten und Türen. „Zur Unfallflucht zählt auch, wenn man die eigene Tür an die eines anderen schlägt und nichts sagt“, mahnt der Sachverständige. Dabei handele es sich um kein Kavaliersdelikt: „Die Schadenssumme hängt vom Fahrzeugmodell ab. Je nachdem, kann ein Scheinwerfer schon einmal 1000 bis 4000 Euro kosten.“

Dabei sollte die richtige Vorgehensweise in einer Unfallsituation jedem klar sein. „Vor Ort bleiben und versuchen, den geschädigten Fahrzeughalter ausfindig zu machen“, ruft Hummel ins Gedächtnis. Gelingt es, den Besitzer zu finden und sich bezüglich der Schadensregulierung zu einigen, wird ein Polizeieinsatz meist hinfällig. Bleibt der Besitzer des geschädigten Fahrzeugs jedoch unbekannt, sollte der Verursacher „die Polizei verständigen und bis zu deren Eintreffen an der Unfallstelle bleiben“.

Einen Zettel mit all seinen Kontaktdaten an die Windschutzscheibe zu hängen, reiche hingegen nicht. Hummel: „Es ist zumutbar, an der Unfallstelle eine angemessene Zeit lang zu warten. Das wird vom Gesetz auch verlangt.“ Während dieser Zeit könne bereits die Polizei informiert werden.

Wie lange man warten müsse, hänge davon ab, wo und wann der Unfall geschehen sei – und von den Wetterverhältnissen. „Einer unbegleiteten Frau ist es beispielsweise nicht zumutbar, mitten in der Nacht auf der Landstraße lange an einer Unfallstelle zu verweilen“, gibt Hummel zu bedenken. Ziehe der Unfall ein Gerichtsverfahren nach sich, werde dann gerichtlich geprüft, ob der Beschuldigte die Umstände vor Ort richtig bewertet habe.

Gleich zur nächsten Polizeidienststelle

Aus diesem Grund sollte der Unfallverursacher auch in dieser Situation „unverzüglich die nächste Polizeidienststelle aufsuchen“. Denn geht die Sache vor Gericht, drohen im Falle einer Verurteilung empfindliche Strafen: Mit bis zu drei Jahren Freiheits- oder einer Geldstrafe müssen diejenigen rechnen, die sich zu früh von der Unfallstelle entfernen, ohne dass ihre Personen- und Kfz-Daten sowie ihre Beteiligung am Geschehen erfasst wurden. „Darüber hinaus können aber noch andere Rechtsnormen verletzt sein, die Strafen nach sich ziehen“, merkt Hummel an.

Die Chancen, dass der Flüchtige geschnappt wird, schätzt sein Kollege Erfort gut ein: „Die Aufklärungsquote bei unerlaubtem Entfernen lag für den westlichen Donnersbergkreis bei etwa 48 Prozent.“ Er empfiehlt daher, den Unfall bei der Polizei anzuzeigen. Auch Zeugen sollten sich nicht scheuen, unverzüglich die Polizei zu rufen und sich das Kennzeichen sowie den Fahrzeugtyp des Unfallverursachers zu notieren.