Aus Alt wird Neu: Wegen des Austausches des Sickerwasserspeichers war die Kreismülldeponie am Freitag für Publikum gesperrt. Es verpasste ein kleines Spektakel. Ein mächtiger Autokran wechselte einen 19 Tonnen schweren Stahltank wegen technischer Mängel gegen einen neuen Tank aus. Rund 78.000 Euro kostet diese Maßnahme.

Schon früh am Morgen kam ein Schwerlasttransporter aus Richtung Kassel in Eisenberg an. Seine Ladung: ein riesiger Tank; 16 Meter lang, 3,17 Meter hoch und ein Fassungsvermögen von