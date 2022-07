Wegen einer betriebsinternen Weiterbildung ist am Freitag die Kreismülldeponie in Eisenberg ganztägig geschlossen.

Auch die Mitarbeiter der Kreisabfallwirtschaft nehmen an der Veranstaltung teil, sodass das Büro der Abfallwirtschaft an der Morschheimer Straße in Kirchheimbolanden an diesem Tag für Besucher geschlossen ist. Eine telefonische Kontaktaufnahme ist an dem Tag ebenfalls nicht möglich. Das gilt auch für die Umweltabteilung der Kreisverwaltung, also die Untere Wasser-, Bodenschutz-, Immisionsschutz- und Naturschutzbehörde.