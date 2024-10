Es ist zwar noch Kürbiszeit, aber Weihnachten will geplant sein: Am Samstag, 30. November, gibt der Zwanziger-Jahre-Verehrer Denis Wittberg mit seinen Schellack-Solisten ein Weihnachtskonzert in der Stadthalle in Kirchheimbolanden.

Weihnachten im Viervierteltakt gibt es beim Konzert von Denis Wittberg und seinen Mannen aus Mainz in der Stadthalle an der Orangerie kurz vor dem 1. Advent. Schwungvolle Foxtrotts, anmutige Walzer und gefühlvolle Tangos mit dem nostalgischen Charme der 1920er Jahre stehen auf dem Programm – das verspricht, ein Hörerlebnis für alle Liebhaber besonderer Musik zu werden.

„Christmas .. Moments of the 20’s – ein Abend zum Glücklichsein“, lautet etwas sperrig der Titel des neuen weihnachtlichen Konzertprogramms. Denis Wittberg, Sänger der leichten Muse, und seine Musikerinnen und Musiker, sind in der Nordpfalz keine Unbekannten. Sie verzaubern ihr Publikum mit einer Mischung aus Witz, Nostalgie und Virtuosität. Als Entertainer auf höchstem Niveau versteht Denis Wittberg es, die bekannten Melodien aus vergangener Zeit zu neuem Leben zu erwecken – immer mit einem Augenzwinkern und einer guten Portion ironischem Charme.

Überraschende Arrangements – und Humor

Seine Schellack-Solisten, die sich als meisterhafte Instrumentalisten präsentieren, machen aus der spritzigen Zeitreise ein Klangerlebnis. Alte musikalische Perlen, sogenannte Evergreens, glänzen bei dem 60-Jährigen und seinem Ensemble wie die makellos restaurierten Karossen einer Oldtimer-Rallye – frisch und zeitlos zugleich.

Bekannte Weihnachtsklassiker werden im neuen Programm in überraschenden Arrangements dargeboten: Stücke wie „Vom Himmel hoch“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“ erklingen als fröhliche Foxtrotts. Auch „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ überrascht mit einer humorvollen, kabarettistischen Umsetzung, die dem Publikum auf charmante Weise den Spiegel vorhält.

Termin

Denis Wittberg und die Schellack-Solisten; Samstag, 30. November, 20 Uhr, Stadthalle an der Orangerie, Kirchheimbolanden. Karten sind im Vorverkauf bereits erhältlich, etwa hier direkt beim RHEINPFALZ-Ticketservice.