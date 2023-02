Denis Wittberg und seine Schellacksolisten spielen erneut im Donnersbergkreis. Am Sonntag, 5. März, stellen die Musiker ab 17 Uhr im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof ihr neues Programm „Nur geträumt“ vor.

In diesem Jahr feiern Denis Wittberg und seine Mitmusiker, darunter Wolfgang Krüger, der schon mit Max Raabes Palastorchester zusammengearbeitet hat, zugleich Betriebsjubiläum: Das Ensemble, das Tanz- und Unterhaltungsmusik der 1920er und 1930er Jahre mit der Neuen Deutschen Welle zusammenbringt, wird 20 Jahre alt.

Leichtigkeit und feine Ironie

Denis Wittberg hat schon seit früher Kindheit eine Schwäche für Musik der 1920er und 1930er Jahre. „Das war eben eine besondere Zeit. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg waren die Künstler ausgelassen. Da war eine gewisse Aufbruchstimmung zu spüren“, sagt Wittberg, der zugleich weiß: „Natürlich handelte es sich nur um ein kleines Zeitfenster.“ Mit dem Nationalsozialismus sei dann gleich wieder eine dunkle Zeit hereingebrochen.

An den Künstlern der 1920er gefällt Wittberg, der hauptberuflich bei einer großen Firma im Rhein-Main-Gebiet arbeitet, vor allem ihre Leichtigkeit. Und diese Ironie, diese ganz feine Klinge. Und seiner Ansicht passe die NDW-Stimmung da gut dazu. „Man wundert sich, wie viel Material man in der NDW-Zeit findet, bei dem man sich denkt, das hätte inhaltlich auch gut in den 1920er laufen können.“ Auch die Optik ist seiner Band wichtig. Die Songs werden im Look der 1920er Jahre dargeboten. In Frack, Einstecktuch und mit Pomade im Haar.

Weitere Infos gibt es auf der Interseite www.blaues-haus-ev.de, Karten unter info@blaues-haus-ev.de und Telefon 06355 1799.