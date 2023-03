Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spannend: Denis Wittberg und seine Schellack-Solisten bringen Tanz- und Unterhaltungsmusik der 1920er und 1930er Jahre mit der Neuen Deutschen Welle zusammen. Wie das klingt, davon kann man sich am Samstag in Göllheim überzeugen.

Eine Konzertreise in die USA. Ein bisschen fühlt es sich wie eine Belohnung an. Fürs Durchhalten in diesen Krisenzeiten. 2023 feiern Denis Wittberg und seine Schellack-Solisten Betriebsjubiläum,