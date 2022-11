„Wär ich doch an Weihnachten auf Kuba“ heißt das neue Programm von Denis Wittberg und seinen Schellack-Solisten. Damit gastiert er am 30. November auf Einladung der Sparkasse Donnersberg in Kirchheimbolanden. Eine Zeitreise steht zu erwarten.

Eine Konzertreise in die USA. Ein bisschen fühlt es sich wie eine Belohnung an. Fürs Durchhalten in diesen Krisenzeiten. 2023 feiern Denis Wittberg und seine Schellack-Solisten Betriebsjubiläum, das Ensemble, das Tanz- und Unterhaltungsmusik der 1920er und 1930er Jahre mit der Neuen Deutschen Welle zusammenbringt, wird 20 Jahre alt. Und gefeiert wird mit einem Trip in die Vereinigten Staaten, zehn Tage sollen es werden, Atlanta/Georgia wird der Startpunkt sein. Wolfgang Krüger, der schon mit Max Raabes Palastorchester zusammengearbeitet hat, hat organisatorisch das Heft in die Hand. Er hatte auch die Idee zu dem Unterfangen. Sänger Denis Wittberg: „Die Amerikaner mögen so etwas. Das Handgemachte.“

Da geht es ihnen nicht anders als Denis Wittberg selbst. Er hat schon seit früher Kindheit eine Schwäche für Musik der 1920er und 1930er Jahre. „Das war eben eine besondere Zeit. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg waren die Künstler ausgelassen. Da war eine gewisse Aufbruchstimmung zu spüren“, sagt Wittberg, der aber gleich hinterher schiebt: „Ich hätte damals nicht leben wollen. Denn natürlich handelte es sich ja nur um ein kleines Zeitfenster.“ Mit dem Nationalsozialismus sei dann gleich wieder eine dunkle Zeit hereingebrochen.

Die ganz feine Klinge

An den Künstlern der 1920er gefällt Wittberg vor allem ihre Leichtigkeit. Und diese Ironie, diese ganz feine Klinge. Wie es dann dazu passt, dass die Schellack-Solisten auch Songs aus der Neuen Deutschen Welle ins Programm aufnehmen und im Stil der 1920er darbieten? Die NDW-Bands war ja nun nicht zwangsläufig für ihre Ironie bekannt. „Man wundert sich, wie viel Material man in der NDW-Zeit findet, bei dem man sich denkt, das hätte inhaltlich auch gut in den 1920er laufen können“, sagt Wittberg.

Auch die Optik ist wichtig. Die Songs werden im Look der 1920er Jahre dargeboten. In Frack, Einstecktuch und mit Pomade im Haar. „Unser Outfit im Stil der 1920er Jahre ist ein wichtiger Teil der Show. Das erwartet man von uns. Und das erwarte ich von meinen Musikern. In Schlabberbuxe würde bei mir niemand auf die Bühne kommen“, sagt Wittberg und lacht. Auch das Publikum ziehe sich übrigens für Konzerte des Ensembles oft gut an.

Ein harter Cut

Denis Wittberg kann solche Sachen nun wieder häufiger beobachten. In der Pandemie ging kaum etwas, 2020 und 2021 waren es jeweils nicht mal eine Handvoll Auftritte. In den Jahren davor hatte das Ensemble meist zwischen 30 und 40 im Schnitt, bundesweit, aber auch mal in Italien oder Luxemburg. „Der Cut war hart. Gerade für meine Musiker, auch wenn niemand einen anderen Job in der Zeit annehmen musste“, sagt Wittberg über sein zehnköpfiges Ensemble. Er selbst konnte die Zeit gut überbrücken, er lebt aber auch nicht hauptberuflich von der Musik, sondern arbeitet in Festanstellung bei einer großen Firma im Rhein-Main-Gebiet.

Ob die Normalität nun von Dauer ist? Wittberg will sich nicht aus dem Fenster lehnen, ist aber optimistisch. Für das Weihnachtsprogramm seines Ensembles hat er sich nun auch auf neues Terrain gewagt. Angekündigt sind für den Auftritt in Kirchheimbolanden Eigenproduktionen passend zum Thema Weihnachten. Mit ironischem Unterton und leicht unterkühltem Charme widmet sich Wittberg nun Werken wie „Vom Himmel hoch“ oder „…süßer die Glocken nie klingen“ – als Foxtrott im Viervierteltakt und natürlich im Stil der Goldenen Zwanziger.

Termin

Weihnachtskonzert mit dem Sänger Denis Wittberg und seinen Schellack-Solisten am Mittwoch, 30. November, in der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden, Beginn 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr. Karten für Sparkassen-Kunden verbilligt, Vorverkauf in den Geschäftsstellen in Eisenberg, Göllheim, Kirchheimbolanden, Rockenhausen und Winnweiler.