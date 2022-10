Der Vogelzuchtverein Eistal hat am Wochenende zu seiner jährlichen Vogelausstellung geladen. Acht Mitglieder des Vereins aus mehreren Verbandsgemeinden haben in der Mehrzweckhalle ihre Zuchtergebnisse präsentiert und bewerten lassen. 240 Tiere konnten bestaunt werden, darunter auch Exoten, Farbkanarien und Sittiche.

Wer am Wochenende die Kerzenheimer Mehrzweckhalle betrat, der wurde von lautem Gezwitscher begrüßt. An insgesamt zwei Ausstellungstagen hatten die Besucher die Möglichkeit, sich mit den Experten auszutauschen und sich so sehr für dieses Hobby begeistern zu lassen, dass der Verein Nachwuchs begrüßen kann. Genau das erhoffte sich Schatzmeister Gerd Christ von der Ausstellung. „Es werden immer weniger Mitglieder, aktiv sind derzeit acht Personen. Wir benötigen unbedingt Nachwuchs“, appellierte Christ. Er würde Neulinge gerne bei der Zucht mit Rat und Tat unterstützen.

Bereits seit rund 57 Jahren züchtet der Altleininger Vögel und weiß ganz genau, was ihm daran so gut gefällt: „Es macht einfach Spaß. Die Farbenpracht der Tiere begeistert mich immer wieder. Es gibt Vögel, die wachsen einem richtig ans Herz.“ Das Hobby biete ihm Entspannung, jede freie Minute sei seinen Tieren gewidmet.

Angefangen habe er mit Kanarienvögeln, nun seien es die Exoten, die Christ allmorgendlich in seinem Zucht- und Ausstellungsraum begrüßen. „Ich sehe auf einen Blick, ob alles in der Voliere in Ordnung ist“, berichtete Christ.

Zwei erste Plätze für Christ

Der 65-Jährige konnte bei der vorangegangenen Vogelshow die beiden Preisrichter gleich mit zwei seiner ausgestellten Gouldamadinen begeistern und erhielt dafür zwei erste Plätze. Bei der Bewertung komme es vor allem auf die Haltung, die Größe, die Füße, das Gefieder, den Schnabel sowie den Allgemeinzustand des Vogels an. Ein guter Gesundheitszustand des Tieres sei natürlich das Wichtigste. Vor der Ausstellung seien die Füße und der Schnabel gereinigt worden. Über die Platzierung der internen Vereinsbewertung freute sich Christ, der im Sommer in Karlsruhe bei der Europashow mit seiner weiblichen Gouldamadine als Gruppensieger hervorging und auch bei Deutschen sowie Rheinland-Pfalz-Meisterschaften dabei ist.

Den Tieren zwischen den Veranstaltungen ausreichend Pausen ermöglichen, sei enorm wichtig. Mindestens sechs Wochen sollten es schon sein, erklärte Christ. Sollten Ausstellungstermine dicht aufeinanderfolgen, nehme er unterschiedliche Vögel mit, so dass jedes einzelne Tier seine Ruhephasen bekommt und keinen Stress hat. Einen aufgeregten Vogel auf einer Ausstellung zu präsentieren, sei nicht gut für das Tier. Christ züchtet jährlich rund 120 Vögel: „Es kommen Käufer von weit her zu mir, sogar aus Frankreich.“ Ältere Tiere, welche nicht mehr für die Zucht genommen werden können, bekommen bei ihm sein Gnadenbrot. „Ich gebe keine Vögel weg. Sie bleiben bei mir bis zum Schluss“, so Christ. Und das könne bei Gouldamadinen schon mal bis zu elf Jahre sein. Die Vögel bei der Ausstellung seien mindestens ein halbes Jahr alt, denn so lange benötige es, bis sich die Farbenpracht des Gefieders voll entfaltet habe. Und gerade dieses, biete eine so facettenreiche Farbauswahl.

Nicht nur der Zucht widmen sich die Aktiven des Vereins, der derzeit 25 Mitglieder zählt – auch für den Vogelschutz setzen sie sich ein. „Wir hängen unter anderem Nistkästen auf oder füttern im Winter“, erzählte Christ. Mittlerweile seien neben heimischen Vögeln auch Sittiche in ganzen Kolonien wie beispielsweise in Ludwigshafen beheimatet. Diese Vögel, die eigentlich ein viel wärmeres Klima bräuchten, hätten sich mit der Zeit an unser Wetter gewöhnt, so Christ. Wahrscheinlich seien einige Tiere irgendwann einmal aus der Haltung entwischt und hätten sich dann den Gegebenheiten angepasst.

Die Sieger

Jeweils erste Plätze: Zebrafink: Hans-Peter Steinmetz, Gouldamadine: Gerd Christ, nicht domestizierte Gouldamadine: Gerd Christ, Agapornide: Fritz Gödtel, bester Farbenstamm sowie bester Farben (einzeln): Markus Britzius, bester Positurstamm sowie bester Positur (einzeln): Zuchtgemeinschaft Oliver Gropengießer und Gina Löffel.