Beim Borg-Warner-Werk in Kibo gibt es wieder düstere Anzeichen. Es gehe um nicht weniger als die Standortsicherung von Borg Warner in Kirchheimbolanden, sagte Betriebsratsvorsitzender Peter Schmitt der RHEINPFALZ. Deswegen gibt es am Donnerstag zunächst eine Mitgliederversammlung in der Stadthalle, die von der IG Metall organisiert wird. Anschließend halten die Arbeiter dann gegen 15 Uhr noch einen Demozug durch Kirchheimbolanden ab.