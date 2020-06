Als überwiegend friedlich bewertete das Polizeipräsidium Westpfalz den Verlauf mehrerer angemeldeter Demonstrationen am Samstag in Rockenhausen, Kirchheimbolanden und Eisenberg.

Einerseits handelte es sich um Versammlungen der Partei „Die Rechte“, andererseits um Kundgebungen des Arbeitskreises „Aktiv gegen Rechts im Donnersbergkreis“.

An allen drei Orten war die Polizei stark präsent, um die Gruppierungen auf Abstand zu halten. Ziel sei es gewesen, „die friedliche Durchführung zu gewährleisten und insbesondere Störungen gegnerischer Teilnehmer der Kundgebungen zu verhindern“, schreibt das Polizeipräsidium, bei dem auch die Einsatzleitung lag, in einer Pressemitteilung. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik, Technik und das Polizeipräsidium Mainz sowie Mitarbeiter der Kreisverwaltung des Donnersbergkreises.

Es sei lediglich zu gegenseitigen verbalen Provokationen und Beleidigungen aus den unterschiedlichen Lagern gekommen, so die Polizei. Ein Platzverweis und zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen waren die Folge. Die Teilnehmerzahlen auf rechter Seite gab die Polizei auf Nachfrage mit etwa zwölf in Rockenhausen und Kirchheimbolanden sowie 18 in Eisenberg an. Die Gegendemonstranten schätzte sie in den drei Orten auf jeweils 140.