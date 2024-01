Am kommenden Montag soll es auf dem Römerplatz eine Demonstration gegen Extremismus geben. Mitorganisiert hat dies Stadtbürgermeister Marc Muchow. Grund dafür seien unter anderem die Enthüllung um ein Treffen von Rechtsextremen in Potsdam. Auf diesem wurden Pläne gemacht, Bürger mit nicht-deutschen Wurzeln zu vertreiben. Auch Muchow selbst habe vor kurzem ein Erlebnis gehabt, das ihm die Dringlichkeit der Lage verdeutlicht habe. Am Montag sei er aus einer Gruppe auf einem Supermarktparkplatz angesprochen worden. Ihm sei mitgeteilt worden, dass im Donnersbergkreis nicht gegen rechts demonstriert werde. Daraufhin habe er die Organisation der Demonstration intensiv vorangetrieben.

Sie soll dabei explizit nicht pauschal „gegen rechts“ sein, merkt Muchow an. Es sei eine Aktion für Demokratie und Menschenrechte, sowie gegen Extremismus allgemein und Rechtsextremismus im speziellen. Dabei seien alle demokratischen Parteien außer der AfD, Unterstützung kommt außerdem von den Kirchheimbolander Friedenstagen und dem Bündnis Aktiv gegen Rechts. „Hier soll es nicht um Profilierung gehen, sondern um die Sache. Ich habe das Gefühl, dass das auf einer breiten Basis steht“, sagt Muchow. Beginn der Demonstration ist am Montag, 29. Januar, um 17.30 Uhr auf dem Römerplatz in Kirchheimbolanden. Unter Namen wie „#wirsindmehr“ und „Nie wieder ist jetzt“ finden in ganz Deutschland schon seit geraumer Zeit große Demonstrationen statt.