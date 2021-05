Jetzt geht es doch früher los als gedacht: Die Grundschulen in Rheinland-Pfalz starten am 22. Februar, also am Montag in einer Woche, mit dem Wechselunterricht. Sind die Schulen gerüstet? Und was ist mit den Eltern, überwiegt da Besorgnis oder Erleichterung? Wir haben mit dem Schulleiter und dem Elternsprecher der Grundschule Kirchheimbolanden gesprochen.

„Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss“, sagte Grundschulrektor Hermann Mörsdorf gestern. „Einerseits gibt es nichts Besseres als Präsenzunterricht, andererseits sind wir hier aber auch sehr streng mit den Hygienemaßnahmen und wollen die Ansteckungsgefahr weiterhin so gering wie möglich halten.“

Als „schwierig, aber leistbar“ charakterisierte er die Herausforderungen, die im derzeit noch praktizierten Fernunterricht stecken. Ausdrücklich lobte er den Schulträger, die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, der die Schule sehr gut dafür ausgestattet habe. Inzwischen hätten Kinder aus bedürftigen Familien von der VG Tablets bekommen, sodass alle – die Kinder in der Notbetreuung natürlich ausgenommen – dem Unterricht von zu Hause aus folgen könnten. Der Fernunterricht klappe gut und finde grundsätzlich vom Klassensaal aus statt. Konkret bedeute das: Die Lehrer unterrichten in der Schule und werden per Kamera aufgenommen.

Bedürfnisse von Eltern und Kindern werden abgefragt

Was die Anpassung an die neue Situation angeht – „wir sind jetzt mitten in der Planung“, so Mörsdorf. „Wir greifen da auf bereits vorhandene Vorplanungen zurück.“ Derzeit werde mit den Eltern Kontakt aufgenommen, um ihre Bedürfnisse und die ihrer Kinder abzufragen, außerdem würden die Hygiene-Verhaltenspläne angepasst und Rahmenkonzepte inhaltlich neu gefüllt. Dass die Schule noch etwas Vorlaufzeit hat, findet Mörsdorf gut.

Die Zeit werde jetzt auch intensiv genutzt, zum Beispiel werde geprüft, für welche Form des Wechselunterrichts man sich entscheide, tageweise oder wochenweise. Außerdem müsse erarbeitet werden, wie man die einzelnen Gruppen voneinander fernhält, wie man das Essen organisieren kann – und eben auch wie daneben noch die Notbetreuung stattfinden kann. „Insgesamt haben wir es hier ja mit vier oder fünf unterschiedlichen Bedürfnisgruppen zu tun. Bei einer Schule, die so groß ist wie unsere, ist das nicht einfach, aber wir arbeiten da eng mit den Stufenleitungen zusammen.“

Bedacht werden müssen auch Fragen wie zum Beispiel die der ausreichenden Belüftung der Klassenräume. „Zum Glück ist unser Gebäude ja erst saniert worden, wir sind da auf dem neuesten Stand. Mit offenen Fenstern und querlüften über den Flur kommen wir da gut zurecht“, so Mörsdorf. Bedarf für zusätzliche Luftreinigungsgeräte bestehe daher nicht.

Schulelternsprecher sieht baldigen Wechselunterricht mit gemischten Gefühlen

Hennicke Kamp, Vorsitzender des Elternbeirats, sieht den Wechselunterricht mit gemischten Gefühlen. Das liege aber daran, dass der Fernunterricht an der Kirchheimbolander Grundschule so hervorragend organisiert sei. „Die Schule hat ein ganz tolles Konzept entwickelt und dabei auch die Kinder in der Notbetreuung sehr gut integriert. Seitens der Eltern gab und gibt es da ausnahmslos Lob.“

Deshalb hielte er es für durchaus vertretbar, den Fernunterricht noch länger beizubehalten. Beim Wechselunterricht befürchtet er einen Verlust der inzwischen erreichten Effizienz. „Die Präsenzgruppe hat dann sehr intensiven Unterricht, die andere sitzt zu Hause. Ich befürchte, dass die dann zurückfallen könnte.“ Zudem macht ihm auch Sorge, „dass wir trotz allem nicht sicher sein können, ob es dann nicht wieder mehr Infektionen gibt“. Grundsätzlich sollte das Land den einzelnen Schulen mehr vertrauen und ihnen mehr Entscheidungsfreiheit geben.