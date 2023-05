Netzwerk im Donnersbergkreis lädt am Samstag zum Infotag mit Vorträgen und Selbsterfahrungsstationen. Darüber hinaus bietet das Netzwerk regelmäßige Angebote für Betroffene und Angehörige.

Wen betrifft das Thema Demenz?

„Das Thema betrifft leider sehr viele Menschen, denn das Risiko, dass man selbst oder ein Angehöriger im Alter daran erkrankt, ist sehr groß“, sagt Viktoria Ginkel, Koordinatorin des Demenznetzwerkes Donnersbergkreis. Die Zahl der Menschen mit Demenz in Deutschland wurde von der Deutschen Alzheimergesellschaft im Jahr 2021 auf fast 1,8 Millionen geschätzt. Je älter die Menschen werden, desto größer ist das Risiko einer Demenzerkrankung. „Der Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit verändert den kranken Menschen und wirkt auf seine gesamte Umgebung“, so Ginkel. Das Thema sei daher für sehr viele Menschen wichtig.

Was soll bei dem Infotag am Samstag passieren?

In den Räumen der Sozialstation Rockenhausen in der Rognacallee 8 gibt es an diesem Tag von 12 bis 16 Uhr Informationen zu der Krankheit. Gemeindeschwester plus Tonja Loureiro spricht über das Thema Aktivierung im Alter (12.15 bis 12.45 Uhr), Gemeindeschwester plus Eva Müller geht anschließend auf Sturzprophylaxe ein (13 bis 13.30 Uhr). Wie die Entlastung für pflegende Angehörige aussehen kann, ist das Thema von Simone Keller vom Pflegestützpunkt (13.45 bis 14.15 Uhr). Danach referiert der Psychiater Justus Jaenecke über die Früherkennung und die Anfänge einer Demenzerkrankung (14.30 bis 15 Uhr). Die Vorträge finden im Seminarraum der Sozialstation statt.

Gibt es weitere Programmpunkte an diesem Tag?

Besucher können den Demenzparcours mit vier Stationen ausprobieren und dort die Wahrnehmung eines Demenzkranken nachempfinden. Das Sanihaus in Rockenhausen wird über Hilfsmittel bei der Pflege informieren. Zudem können die Räume der Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz der Sozialstation angeschaut werden. Für das leibliche Wohl an diesem Tag ist gesorgt. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Vorfeld des Aktionstages hat das Demenznetzwerk Donnersbergkreis eine Bilderausstellung zum Thema Demenz organisiert. Die Fotografien des Kaiserslauterer Künstlers Thomas Brenner sind an verschiedenen Orten zu sehen: In der Kreissparkasse Rockenhausen, Volksbank Rockenhausen, Kreisverwaltung Kirchheimbolanden, Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Pfalzklinikum, Westpfalz-Klinikum, Pflegestützpunkt und in der Sozialstation.

Welche Angebote macht das Demenznetzwerk über diesen Infotag hinaus?

Es gibt eine Selbsthilfegruppe, in der sich Angehörige über ihre Ängste und Sorgen austauschen können. Treffen sind an jedem ersten Donnerstag im Monat in Rockenhausen von 18 bis 19.30 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 06381 920980.

Darüber hinaus gibt es einen Pflegekurs zum Umgang mit Menschen mit Hilfebedarf. Der Kurs umfasst mehrere Einheiten in Theorie und Praxis. Es werden Kenntnisse vermittelt und vertieft, die für die Pflege in der häuslichen Umgebung notwendig und hilfreich sind. Dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch kommt dabei ebenfalls große Bedeutung zu. Der Kurs beginnt am 24. Mai und findet in den Räumen der Sozialstation immer mittwochs statt. Referentin ist Romy Heblich von der Sozialstation Rockenhausen, Anmeldung unter Telefon 06361 92900.