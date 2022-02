In der Moscheltalgemeinde wurden am Sonntag gleich zwei Defibrillatoren als Spende übergeben. Eins der beiden lebensrettenden Geräte wurde am Dorfgemeinschaftshaus installiert, das andere am Feuerwehrgerätehaus.

Für den „Defi“ am Dorfgemeinschaftshaus, zugleich Sportheim, hatte sich der TuS Finkenbach-Waldgrehweiler im Rahmen der Aktion „Herzsichere Ausstattung von Sportstätten“ beim Sportbund Pfalz beworben. Der Sportbund übernahm die Hälfte der knapp über 1000 Euro teuren Anschaffung, den Rest finantierte der TuS. Das Gerät ist auch zur Rettung von Kindern geeignet. Ein identischer Defibrillator wurde am Feuerwehrgerätehaus installiert. Er wurde der Gemeinde von Familie Winter-Wiese gespendet. Das Gerätehaus wurde wegen seiner zentralen Lage in der Ortsmitte ausgewählt. Ortsbürgermeisterin Eva Schlemmer bedankte sich bei Alexander Winter als Vertreter der Spender.