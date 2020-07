Als im Juni – wieder einmal – die Schranken am Bahnübergang in Imsweiler defekt waren, hatte Ortsbürgermeister Peter Ziepser bei der Bundespolizei Anzeige gegen die Deutsche Bahn erstattet wegen „gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr“. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat das Verfahren jetzt „mangels Straftat“ eingestellt. Man habe ihm dazu mündlich mitgeteilt, dass die Funktion des Bahnübergangs ja mittlerweile wiederhergestellt und auch kein Sicherungsposten mehr nötig sei. Man sehe daher auch keine Gefährdung für die Bevölkerung. Ziepser hält diese Argumentation angesichts der ständig wiederkehrenden Störungen beim Bahnübergang in Imsweiler für nicht nachvollziehbar. „An manchen Tagen fahren hier 9000 bis 10.000 Autos über den Bahnübergang, und als es zu der letzten Störung kam, hat es einen vollen Tag gedauert, bis ein Sicherungsposten hier aufgestellt war“, so der Ortschef. Dass die Gefahrensituation dauerhaft beseitigt sein soll, das halte er für unrealistisch angesichts der seit Jahren anhaltenden Probleme bei dem Bahnübergang. Obwohl das Verfahren jetzt eingestellt wurde, sei er davon überzeugt, dass es gut war, Anzeige zu erstatten. So könne man ihm im Falle eines Unglücks nicht vorwerfen, er habe sich nicht ausreichend um eine Lösung bemüht oder die zuständigen Stellen seien über die besorgniserregende Situation vor Ort nicht informiert gewesen.