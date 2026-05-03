Eine Ampel leuchtet nachts durchgehend grün. Anwohner klagen über Dauerlicht, die Behörde verweist auf Sicherheit. Nun wächst der Druck auf den LBM.

Ist man als Autofahrer am späten Abend auf der B420 unterwegs, wird man der Ampel an der Ortsdurchfahrt in Obermoschel wohl kaum Beachtung schenken. Schließlich zeigt diese ohnehin fast durchgängig grünes Licht. Was Autofahrer in der Regel freuen dürfte, ist für einige Anwohner aber längst zum Ärgernis geworden. Denn die kennen das grüne Licht inzwischen als ungewollte Dauerbeleuchtung im eigenen Wohnzimmer. „Warum muss die Ampel die ganze Nacht leuchten, wenn faktisch kein einziger Fußgänger die Straße überquert? Wo ist da der Sinn?“, fragt Philipp Weirich. Er ist Stadtratsmitglied und direkter Anwohner der Ampel.

Zuständig für die Ampel und ihre Schaltung ist der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Worms. Dort fällt die Antwort auf die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Ampel sehr kurz aus. „Die Schaltzeit der Anlage beträgt 24 Stunden am Tag. Dadurch wird für Zufußgehende ein regelkonformes Höchstmaß an Sicherheit erreicht“, antwortet LBM-Mitarbeiter Marius Engel auf RHEINPFALZ-Anfrage. Eine Abschaltung der Anlage während der Nachtzeit hätte Einfluss auf die Verkehrssicherheit, erklärt er weiter. „Ebenso wird bei einer sogenannten „schlafenden Ampel“, bei der die Anlage grundsätzlich dunkel ist und erst bei Anforderung Zufußgehender die Signale geschaltet werden, die Verkehrssicherheit beeinflusst“, sagt Engel. Die Praxis zeige, dass ungeduldige, querende Fußgänger bei schlafenden Ampeln die Möglichkeit einer Anforderung umgehen, nicht nutzen und die Straße einfach queren. Dem halten die Anwohner weiterhin das Argument entgegen, dass es ja praktisch keine Fußgänger gebe, die am späten Abend oder in der Nacht überhaupt die Straße kreuzen. Eine Zählung, die das belegen könnte, fand jedoch seitens des LBM bisher nicht statt.

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Ampel wurde erst 2022 in Betrieb genommen

Die Ampel, die auf Höhe der Kreuzung der Bundesstraße 420 und der Kreisstraße in Richtung Lettweiler steht, ging erst 2022 in Betrieb. Vorab wurde eine solche Anlage von Teilen der Obermoscheler Bürger gefordert und vom damaligen Stadtbürgermeister Ralf Beisiegel schließlich finalisiert. Schon wenige Monate später gingen die Beschwerden los und bereits Beisiegel sagte damals zu, sich um eine Abschaltung in der Nacht bemühen zu wollen. Ohne Ertrag. „Immerhin wurde nach einer Weile das akustische Signal deaktiviert, das ebenfalls dauerhaft zu hören war“, sagt Philipp Weirich. Ansonsten sei wenig passiert. Im Gegenteil. Wie Weirich letztens auch gegenüber dem Stadtrat erläuterte, habe er vom LBM zunächst die Erklärung erhalten, man könne die Steuerung der Ampel nicht umstellen, beziehungsweise nicht ohne größeren Aufwand. Ein Servicetechniker hätte dies dann aber widerlegt. Tatsächlich könne eine solche Umstellung, wie sie die Anwohner wünschen, problemlos aus der Ferne gesteuert werden. Entsprechend fühlt sich Familie Weirich nicht ernst genommen und alleine gelassen. Auch Stadtbürgermeister Hans Ruppert kennt die Problematik, verweist ebenfalls an den LBM, der, so Ruppert, „eine Abschaltung offenbar nicht möchte“.

Was bleibt den Anwohnern also aktuell übrig? Man habe sich an alle möglichen Behörden gewendet, betont Weirich. Stadt, Verbandsgemeinde, Bürgerbeauftragte – das letzte Wort hat aber so oder so der LBM. Philipp Weirich wünscht sich von der Behörde, dass die Einwände der Anwohner zumindest beachtet und ernstgenommen werden. Zum Beispiel in dem man eine Verkehrsschau oder Zählung in den Abendstunden vornimmt, um auf Basis von Fakten für oder gegen eine Abschaltung der Ampel-Beleuchtung argumentieren zu können. Zumal, der Bau der Ampel bereits stattfand, obwohl die eigentlich notwendigen Fußgängerzahlen nicht erreicht wurden. „Damals hatte sich vor allem der Bürgermeister sehr vehement für die Ampel eingesetzt“, erinnert sich Weirich an Aufrufe und Flyer, die damals für den Bau der Ampel werben sollten. „Deshalb nennt man sie auch hier in der Stadt und in den umliegenden Gemeinden gerne die Bürgermeister-Ampel“, sagt Weirich. So oder so – bis auf Weiteres strahlt sie auch in der Nacht. Selbst dann, wenn zwischen Kusel und Obermoschel kaum Autofahrer und weniger Fußgänger unterwegs sind.