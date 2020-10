Hinter einer Störungsfront gelangt zu Wochenbeginn kühlere Atlantikluft nach Mitteleuropa. In den nächsten Tagen verbleibt die Donnersbergregion unter dem Einfluss eines kräftigen Atlantischen Sturmtiefs in einer recht lebhaften südwestlichen Strömung, wobei immer wieder mal schwächere Störungsgebiete mit etwas Regen oder örtlichen Schauern kommen. Während der zweiten Wochenhälfte könnte sich die Luftmasse hinter einer Warmfront jedoch wieder spürbar erwärmen.

Vorhersage, Montag: Am Vormittag kann es aus kompakten Wolken stellenweise noch etwas tröpfeln. Nachmittags trocknet die Luft ab, die Wolkendecke bekommt jedoch nur selten einige größere Lücken. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Vortag zurück.

Dienstag: Abgesehen von kleineren Lücken mit schüchternen Sonnenstrahlen bleibt der Himmel die meiste Zeit vom Tag wolkenverhangen. Bei einem im Tagesverlauf auffrischenden Südwestwind halten sich die Temperaturen im herbstlich kühlen Bereich auf. In der Nacht auf Mittwoch fällt gelegentlich leichter Regen oder Sprühregen.

Mittwoch: Heute dominieren weiterhin die Wolken, und gelegentlich fällt etwas Regen, oder es gehen örtlich leichtere Schauer nieder. Die Sonne blinzelt nur vereinzelt mal hervor. Es wird allerdings bei spürbarem Südwestwind eine Spur milder.

Weiterer Trend: Auch am Donnerstag bleibt es meistens herbstlich grau und trübe. Regen fällt jedoch kaum. Die Temperaturen verändern sich wenig. Der Wind wird aber vorübergehend etwas schwächer. Am Freitag ändert sich nicht viel. Am Samstag könnten sich die Wolken allerdings mal für längere Zeit verziehen und der Sonne Platz machen. Dann wird es angenehm mild. Am Sonntag ziehen mit wieder auffrischendem Südwestwind neue Wolken auf, die jedoch voraussichtlich keinen Regen im Gepäck haben.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 6 bis 9, Dienstag 3 bis 6, Mittwoch 4 bis 7, Donnerstag 6 bis 9.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 9 bis 12, Dienstag 8 bis 11, Mittwoch 10 bis 13, Donnerstag 11 bis 14.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 20 bis 30, Dienstag 25 bis 35, Mittwoch 60 bis 70, Donnerstag 20 bis 30.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0 bis 0,3, Dienstag 0 bis 0,5, Mittwoch 1 bis 2, Donnerstag 0 bis 0,3.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 1 bis 2, Dienstag 0 bis 1, Mittwoch 0 bis 1, Donnerstag 0 bis 1.

Windrichtung und Stärke: Montag Südwest 3 bis 4, Dienstag Südwest 4 bis 5, Mittwoch Südwest 4 bis 5, Donnerstag Südwest 4.