Die schwache Störungszone über unserer Region löst sich unter dem Aufbau eines Hochdruckgebiets auf. Mit Verlagerung des Hochs zum Baltikum gelangt mit südwestlicher Strömung bis Wochenmitte wieder mildere Luft nach Mitteleuropa. Nach Überqueren einer weiteren schwachen Störungszone am Donnerstag übernimmt erneut hoher Luftdruck die Regie und sorgt bis zum Wochenende für ruhiges Novemberwetter.

Vorhersage, Montag: Zu Wochenbeginn hält sich eine kompakte Wolkendecke, aus der es gelegentlich leicht regnen oder nieseln kann. Dabei liegen die Temperaturen im feucht-kühlen Novemberbereich. In der Nacht reißt die Bewölkung teilweise auf, dann kann sich allerdings Dunst und Nebel bilden. Außerdem besteht die Gefahr von leichtem Bodenfrost und damit verbunden überfrierender Nässe und Reifglätte.

Dienstag: Am Dienstag hält sich zum Teil zäher Nebel. Dieser könnte sich jedoch mancherorts zumindest über Mittag lichten und die Sonne durchlassen. Mit deren Unterstützung wird es tagsüber dementsprechend milder.

Mittwoch: Am Mittwoch bleibt es teilweise neblig-trüb, teilweise mogelt sich aber auch die Sonne durch eine mittelhohe Wolkenschicht verschwommen hindurch. Es bleibt trocken und die Temperaturen erreichen mitunter wieder den zweistelligen Bereich.

Weiterer Trend: Am Donnerstag dürfte sich der teils zähe Nebel oder Hochnebel vielerorts lichten und den Himmel frei machen für gelegentliche Sonnenstrahlen. Im Laufe des Nachmittags ziehen von Nordwesten dichtere Wolken auf und am Abend kann es etwas regnen. Zuvor wird es aber erneut recht mild.

Am Freitag und Samstag sollte sich an dem ruhigen, zu Nebel und Hochnebel neigendem Spätherbstwetter sowie an den Temperaturen wenig verändern.

Am Sonntag besteht mit leicht auffrischendem Ostwind die Möglichkeit, die Sonne mal häufiger zu Gesicht zu bekommen. Es bleibt mäßig-kalt mit leichter Nachtfrostgefahr.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 2 bis 5, Dienstag -1 bis 2, Mittwoch 0 bis 3.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 4 bis 7, Dienstag 5 bis 9, Mittwoch 7 bis 10.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 75 bis 85, Dienstag 0 bis 5, Mittwoch 0 bis 5.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0,5 bis 2, Dienstag 0, Mittwoch 0.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 0, Dienstag 0 bis 4, Mittwoch 0 bis 2.

Windrichtung und Stärke: Montag West 1 bis 2, Dienstag Ost 2 bis 3, Mittwoch Südwest 2 bis 3.