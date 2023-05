Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Rande einer umfangreichen Hochdruckzone über dem Atlantik gelangt mit einer leichten nördlichen bis nordöstlichen Strömung zunächst recht kühle Luft nach Mitteleuropa. In der feuchten und wolkenreichen Luftmasse können mit etwas sonniger Einstrahlung einige Regenfälle oder Schauer ausgelöst werden. Am Freitag trocknet die Luft im Vorfeld eines Tiefs über der Biskaya vorübergehend ab. Mit Winddrehung auf Ost bis Südost wird die über dem Kontinent liegende sehr warme Luft angezapft und lässt die Temperaturen in unserer Region kräftig ansteigen, bevor am Wochenende zunehmende Labilität auch das Schauer- und Gewitterrisiko deutlich erhöht, wobei dadurch bis zum Sonntag die Luft wieder abkühlt.

Vorhersage, Mittwoch:

Heute halten sich kompakte Wolken aus denen es gelegentlich regnet. Am Nachmittag entstehen kleinere Lücken