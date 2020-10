Allgemeine Lage

Der Hochdruckeinfluss wird zu Wochenbeginn abgebaut. Dies begünstigt eine leichte Labilisierung in der Atmosphäre, wodurch sich örtlich Schauer entwickeln können. Bis Wochenmitte zieht ein Tief von den Britischen Inseln über Frankreich Richtung Mittelmeer, gleichzeitig wandert ein Tief von der Adria nach Polen. Über Nordwesteuropa entsteht eine langgestreckte Hochdruckzone. Für unsere Region bedeutet dies zunächst eine eher kühle nördliche Strömung mit leichtem Schauerrisiko.

Vorhersage

Montag: Nach kühlem Start in die Woche entwickeln sich bei etwas sonniger Einstrahlung mächtigere Haufenwolken, die einige meist leichtere Schauer produzieren können. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.

Dienstag: Zunächst scheint zeitweise die Sonne. Am Nachmittag und Abend werden die Wolken teilweise dichter, und es kann vereinzelt etwas tröpfeln, oder es können sich einzelne schwache Schauer bilden. Es gibt keine große Veränderung bei den Temperaturen, nachts kann es jedoch bei längerem Aufklaren stellenweise zu leichten Bodenfrösten kommen.

Mittwoch: Der Tag beginnt meist mit dichten Wolken, teilweise ist es auch neblig-trübe. Über Mittag reißt die Wolkendecke jedoch häufig auf, und die Sonne meldet sich zu Wort. Gegen Abend ziehen von Norden wieder kompaktere Wolken heran mit etwas Regen oder örtlichen Schauern im Gepäck. Die Tagestemperaturen gehen ein wenig zurück.

Donnerstag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen bleibt es in der Regel dichter bewölkt. Ab und zu kann es etwas tröpfeln oder ein kleiner schwacher Schauer übers Land ziehen. Dabei bleibt es herbstlich kühl.

Weiterer Trend

Am Freitag sowie am Wochenende scheint es bei der recht freundlichen Mischung aus örtlichen morgendlichen Nebelfeldern, durchziehenden Wolkenfeldern und gelegentlichem Sonnenschein zu bleiben. An den Temperaturen ändert sich zunächst nicht viel, erst am Sonntag geht es tagsüber wieder etwas aufwärts. Vorsicht: Bei längerem nächtlichem Aufklaren besteht zumindest Bodenfrostgefahr.