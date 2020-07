Unsere Region verbleibt in den kommenden Tagen meist in einer leichten bis mäßigen Südwest- bis Westströmung. Dabei überqueren uns die Wolkenfelder einiger Störungsfronten von Tiefdruckgebieten, die vom Nordatlantik nach Skandinavien wandern. Am Freitag und Samstag profitieren wir jedoch für längere Zeit von dem bis nach Süddeutschland ausgerichteten Azorenhochkeil.

Vorhersage, Donnerstag:

Am Donnerstag ziehen zeitweise kompakte Wolken mit etwas Regen oder örtlichen Schauern über uns hinweg. Die Sonne blinzelt nur gelegentlich hervor. Die Temperaturen bewegen sich dennoch tagsüber im angenehmen Bereich. Abends und nachts klart der Himmel vermehrt auf und die Luft kühlt ab.

Freitag:

Abgesehen von durchziehenden, meist lockeren Wolkenfeldern strahlt die Sonne für längere Zeit und heizt die Luftmasse nach frischem Morgen bis zum Nachmittag in den mäßig-warmen Bereich. Das Regenrisiko bleibt in der Regel niedrig, der Wind frischt zeitweise auf.

Samstag:

Auch am Samstag verwöhnt uns recht häufig die Sonne von einem heiteren oder nur leicht bewölkten Himmel. Die Temperaturen steigen etwas an. Erst in der Nacht zu Sonntag werden die Wolken von Westen her allmählich dichter, haben jedoch zunächst kaum Regen im Gepäck.

Sonntag:

Die Wolken dominieren und lassen es hin und wieder etwas tröpfeln. Am Nachmittag können sich mit etwas sonniger Einstrahlung auch örtlich leichtere Schauer entwickeln. Es bleibt insgesamt recht warm, jedoch bei einem spürbaren Wind.

Weiterer Trend:

Am Montag und Dienstag geht es eher durchwachsen mit etwas Regen oder örtlichen Schauern weiter. Die Temperaturen gehen von Nordwesten her leicht zurück. Ab Wochenmitte scheint sich allmählich wieder freundlicheres und wärmeres Wetter durchzusetzen.