Hinter einer Kaltfront setzt sich von Frankreich her Hochdruckeinfluss durch. Daher stellt sich bis zur Wochenmitte wieder ruhiges Novemberwetter ein. Am Donnerstag lenkt ein kräftiges Tief über Polarmeer und Nordsee eine Störungsfront zu uns, hinter der ein neuer Schub kühlerer Luft nach Mitteleuropa strömen kann. Bis Samstag gelangt diese unter Einfluss einer Hochdruckzone zur Ruhe, bevor ab Sonntag von Westen voraussichtlich atlantische Störungsfronten anziehen.

Vorhersage, Montag: Zu Wochenbeginn gibt es eine Mischung aus kurzen Auflockerungen mit einigen Sonnenstrahlen und dichteren Wolken. Vereinzelt fällt etwas Regen. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Wochenende bemerkbar zurück. Der Wind weht spürbar.

Dienstag: Heute gibt es nach Auflösung einiger Nebelfelder oder tiefhängender Bewölkung eine freundliche Mischung aus Sonne und Schleier- sowie Schönwetterwolken. Die Temperaturen liegen dabei im typischen Novemberbereich.

Mittwoch: Abgesehen von lokalen teils zähen Nebelgebieten sollte uns heute die Sonne für längere Zeit vom blauen Himmel verwöhnen. Nach nächtlicher Bodenfrostgefahr wird es tagsüber wieder angenehm mild.

Donnerstag: Zu Tagesbeginn überquert uns von Westen ein Regenband. Anschließend gibt es bei lebhaftem Südwestwind ein Wechselspiel aus etwas Sonne und dickeren Haufenwolken mit örtlich leichtem Schauerrisiko. Die Temperaturen gehen zurück.

Weiterer Trend:

Am Freitag und Samstag bleibt es teils neblig-trübe, teils aber auch recht freundlich mit einigen größeren sonnigen Lichtblicken. Die Temperaturen liegen nur noch im einstelligen Bereich und in der Nacht auf Samstag kann es örtlich leichten Frost geben. Auf Sonntag überquert uns mit auffrischendem Wind ein Regengebiet. Tagsüber wechseln sich kurze Aufheiterungen mit einigen Schauerwolken ab. Die Temperaturen steigen ein wenig an.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 5 bis 8, Dienstag 3 bis 6, Mittwoch 1 bis 4, Donnerstag 3 bis 6.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 9 bis 12, Dienstag 8 bis 11, Mittwoch (7) bis 13, Donnerstag 7 bis 10.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 30 bis 40, Dienstag 0 bis 5, Mittwoch 0 bis 5, Donnerstag 55 bis 65.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0 bis 0.5, Dienstag 0, Mittwoch 0, Donnerstag 1 bis 3.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 0 bis 1, Dienstag 2 bis 4, Mittwoch (1) bis 7, Donnerstag 1 bis 2.

Windrichtung und Stärke: Montag Südwest 4 bis 5, Dienstag Süd 1 bis 2, Mittwoch Süd 2 bis 3, Donnerstag Südwest 4 bis 5.