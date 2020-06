Zwischen einem kräftigen Hoch über dem Baltikum und einem flachen Tief über Südwesteuropa wird es warm. Am Freitag kommt allerdings ein intensives Tief bei den Britischen Inseln an mit Ausläufern Richtung Mitteleuropa. Diese können in unserer Region gewittrige Regengüsse auslösen. Auf der Rückseite dieser Schlechtwetterzone gelangt kühlere Atlantikluft nach Südwestdeutschland. In der nächsten Woche bringt aber voraussichtlich ein neues Hoch den Sommer zurück.

Vorhersage Donnerstag:

Heute scheint die Sonne den ganzen Tag lang. Der Himmel ist dabei wolkenlos oder nur leicht bewölkt. Bis zum Nachmittag erwärmt sich die Luft auf hochsommerliche Werte.

Freitag:

Der Tag startet sehr sonnig, die Temperaturen steigen bis Mittag kräftig an. Bei zunehmender Schwüle brauen sich jedoch im Laufe des Nachmittags mächtige Wolkenmassen zusammen, die sich in Form kräftiger Regengüsse oder Gewitter entladen können. Anschließend kühlt die Luft ab.

Samstag:

Vormittags entwickeln sich in schwüler Luft mit etwas Sonneneinstrahlung rasch wieder mächtige Haufenwolken, welche örtliche Schauer und Gewitter produzieren können. Im Laufe des Nachmittags trocknet die Luft ab, die Wolken verziehen sich langsam, und die sonnigen Phasen werden länger.

Sonntag:

Es ist mit einer Mischung aus Sonne und Wolken zu rechnen. Schauer treten jedoch nur noch selten auf. Es bleibt warm.

Weiterer Trend:

Am Montag setzt sich häufiger die Sonne durch. Am Dienstag wird es sommerlich. Am Mittwoch brauen sich voraussichtlich nach kurzer Hitze wieder mächtige Schauer- und Gewitterwolken zusammen, die anschließend für Abkühlung sorgen.