Ein kleines Hoch wandert bis Dienstag über unsere Region hinweg nach Osten. Im Vorfeld eines Sturmtiefs bei den Britischen Inseln wird vorübergehend wieder sehr warme Sommerluft angesaugt, diese wird bis Wochenmitte mit auffrischendem Wind jedoch rasch vertrieben und durch angenehmere Atlantikluft ersetzt. Nach kurzem Hochdruckeinfluss erreichen uns zum Wochenende von Westen voraussichtlich die Regenwolken eines Tiefs.

Vorhersage Montag:

Zu Wochenbeginn dominieren zunächst die Wolken, leichte Schauer sollten aber die Ausnahme bleiben. Am Nachmittag lässt sich die Sonne häufiger blicken. Nach frischem Morgen wird es tagsüber mäßig warm. Im Laufe des Abends lösen sich die Wolken auf und die Luft kühlt ab.

Dienstag:

Heute strahlt verbreitet die Sonne von einem heiteren oder nur leicht bewölkten Himmel. Dazu wird es nach kühlem Morgen bis zum Nachmittag wieder sommerlich warm. Bis zum Abend ziehen von Westen dünne Schleierwölkchen auf.

Mittwoch:

Ein spürbarer Südwest- bis Westwind dämpft die Temperaturen. Dazu ziehen dichtere Wolkenfelder übers Land, die sich mit kurzen Aufheiterungen abwechseln. Regen fällt aber wohl nicht.

Weiterer Trend:

Am Donnerstag hält sich meistens eine hohe und mittelhohe Wolkenschicht, durch welche die Sonne gelegentlich milchig hindurch scheinen kann. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber im angenehm warmen Bereich. Am Freitag werden die Wolken dichter und im Tagesverlauf fällt gelegentlich Regen, zum Teil auch Schauer. Am Wochenende bleibt es durchwachsen mit mehr Wolken als Sonne und nur mäßig warmen Temperaturen.