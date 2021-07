Das Unwettertief über Mitteleuropa füllt sich nun langsam aber sicher auf. Allerdings führt die vorhandene Labilität zunächst noch zu einem erhöhten Regen- oder Schauerrisiko in unserer Region. Am Wochenende gelingt es einem Hoch über den Britischen Inseln, immer mehr an Einfluss auf unser Wetter zu gewinnen. In der Folge verziehen sich die Regenwolken und machen häufiger der Sonne Platz. Mit den Temperaturen geht aber vorerst nur langsam bergauf.

Vorhersage Donnerstag: Die Wolken bleiben in der Überzahl, und immer wieder fällt Regen, teilweise kräftig und schauerartig. Vereinzelt kann es dabei auch mal blitzen und donnern. Dabei kann es nach wie vor zu kleinräumigen Überschwemmungen oder zu Gefahr durch Aquaplaning kommen. Nur selten blinzelt die Sonne hervor. Die Temperaturen bleiben gedämpft.

Freitag: Zunächst halten sich noch kompaktere Wolken mit örtlichem Regen, bevor sich im Tagesverlauf gelegentlich die Sonne durchsetzen kann. Schauer treten dann nur noch vereinzelt auf. Dazu wird es immerhin mäßig warm.

Samstag: Es gibt eine schon etwas freundlichere Mischung aus Sonne und Wolken. Schauer und Gewitter bleiben aber wohl eher die Ausnahme. Die Temperaturen steigen an, teilweise ist es schwül.

Sonntag: Neben durchziehenden Wolken strahlt auch zeitweise die Sonne. Das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt niedrig. Bei etwas auffrischendem Nordostwind wird es angenehm warm.

Weiterer Trend: Am Montag und Dienstag geht es freundlich und sommerlich weiter. Ab Wochenmitte nimmt die Unbeständigkeit aber voraussichtlich wieder zu, und es drohen neue Regengüsse und Gewitter mit leichter Abkühlung.

Wetterdaten für die Region:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 13 bis 16, Freitag 12 bis 15, Samstag 12 bis 15, Sonntag 13 bis 16.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 16 bis 19, Freitag 19 bis 22, Samstag 23 bis 26, Sonntag 23 bis 26.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 80 bis 90, Freitag 50, Samstag 25 bis 35, Sonntag 10 bis 20.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 5 bis 15, Freitag 0 bis 3, Samstag 0 bis 2, Sonntag 0.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 0 bis 2, Freitag 3 bis 4, Samstag 7 bis 8, Sonntag 8 bis 9.

Windrichtung und Stärke: Donnerstag Nordwest 3, Freitag Nord 2 bis 3, Samstag Nord 2 bis 3, Sonntag Nordost 3 bis 4.