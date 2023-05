Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Wetter wird in den kommenden Tagen eher durchwachsen. Ein kräftiges Tief bei den Britischen Inseln schaufelt mit südwestlicher Strömung recht warme Luft nach Deutschland. Am Dienstag überquert uns von Frankreich her eine Störung mit Regengüssen und Gewittern. Anschließend sorgt kühlere Luft in der Höhe für eine labile Schichtung der Atmosphäre, wobei es in unserer Region zwischendurch zu Regengüssen und Gewittern kommen kann. Zum Wochenende dehnt dann voraussichtlich in abgeschwächter Form ein Keil eines Azorenhochs seinen Einfluss bis nach Mitteleuropa aus.

Vorhersage Montag: Zu Beginn der Woche wechseln sich durchziehende Wolkenfelder mit gelegentlichem Sonnenschein ab, und es sollte in der Regel trocken bleiben.